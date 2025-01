SP deixa o alerta de alagamentos após chuvas intensas neste domingo (26)

Na tarde deste domingo, 26 de novembro, a cidade de São Paulo foi retirada do estado de atenção em relação a alagamentos, após uma série de chuvas intensas que afetaram diversos bairros. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, que registrou ao menos quatro pontos intransitáveis e recebeu mais de 21 solicitações relacionadas a quedas de árvores.

O bairro Itaim Paulista, localizado na zona leste, foi o único a ser classificado em alerta máximo durante o episódio e também já foi desclassificado desse nível de risco.

No sábado anterior, uma residência na região sofreu um desabamento parcial devido à força das chuvas. Todos os seis moradores foram resgatados com ferimentos leves, destacando a urgência das ações de emergência realizadas nas áreas afetadas.

A instabilidade climática observada é resultado da combinação de ar quente e úmido com a chegada de uma frente fria ao litoral paulista. Esta condição meteorológica deverá continuar contribuindo para chuvas intensas na capital até, pelo menos, terça-feira, dia 28.

Conforme os dados do radar meteorológico da cidade, as precipitações estão se manifestando principalmente na forma de pancadas fortes acompanhadas de raios e ventos intensos, especialmente nas zonas sul e leste.

Segundo previsões do CGE, o clima deste domingo apresenta temperaturas mais amenas em comparação à semana anterior, que foi marcada por calor extremo e temporais que deixaram danos significativos na infraestrutura urbana.

A expectativa é que novos temporais atinjam a região metropolitana no início da próxima semana, enquanto a cidade ainda tenta se recuperar dos estragos provocados pelas chuvas da última sexta-feira, dia 23. A máxima prevista para esta segunda-feira é de 26°C.

Diante desse cenário, a Defesa Civil anunciou a criação de um gabinete de crise que funcionará entre segunda e terça-feira para monitorar a situação e tomar as medidas necessárias.

Tragicamente, um artista plástico perdeu a vida devido à força da enxurrada em sua casa localizada na Vila Madalena, na zona oeste, durante o forte temporal da última sexta-feira. Este evento foi considerado pela Climatempo como o mais intenso em um período de 24 horas desde 1988.

Além disso, no mesmo dia, um motociclista foi encontrado sem vida em Guarulhos, na Grande São Paulo. Com isso, o número total de mortes confirmadas em decorrência das chuvas neste verão chega a 16 em todo o estado, conforme informações fornecidas pela Defesa Civil.