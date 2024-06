SP define último detalhe da oferta pública da Sabesp que maximiza valor para o Estado

O Governo de São Paulo aprovou nesta quinta-feira (20), além do preço e cobertura mínima, um último detalhe para dar início à oferta pública da Sabesp. Ao modelo definido nas reuniões anteriores, com dois books vinculados às duas melhores propostas de investidores de referência, foi incluída uma condição que, se atendida, tem o objetivo de maximizar o valor da operação para o Estado.

No modelo aprovado na 10ª reunião do Conselho do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI), os dois melhores preços vão para o bookbuilding, com dois books abertos para o mercado. Considerando uma cobertura mínima (quantidade mínima de ações cobertas pelas ordens recebidas dos investidores) do book de cada investidor, será escolhido aquele que tiver o maior preço ponderado considerando o seu respectivo preço e o do seu book na cobertura mínima.

A condição aprovada na reunião desta quinta-feira adiciona um direito conhecido pelo nome em inglês “right to match”. Ele prevê que o investidor que tiver o menor preço ponderado ao final do bookbuilding, se tiver o maior valor do book, poderá igualar sua proposta à do concorrente e vencer a disputa. Isto permitirá maximizar ainda mais o retorno financeiro do Estado de SP e garantir a escolha do melhor investidor.

Além disso, se o preço do book vencedor ficar abaixo do preço proposto inicialmente pelo investidor de referência, ele pagará a diferença diretamente ao Governo de SP após o encerramento da oferta. Este ponto havia sido aprovado na reunião anterior.

Com essas definições, a oferta pública de ações da Sabesp poderá ser aberta nos próximos dias. Para garantir mais segurança à operação e mitigar riscos na formação do bookbuilding, os valores do preço e da cobertura mínima serão divulgados após a liquidação da oferta.