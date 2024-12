SP cria Central Permanente do Carnaval para aumentar diálogo com entidades carnavalescas

No Dia Nacional do Samba, a Prefeitura de São Paulo abre, nesta segunda-feira (2), a Central Permanente do Carnaval, para manter um canal de comunicação com todos os envolvidos no evento: blocos de rua, bandas, escolas de samba e entidades carnavalescas.

O objetivo é ter uma gestão compartilhada, por meio de um diálogo transparente e que considere as peculiaridades de um evento que, somados todos os dias, chega perto de 15 milhões de participantes.

“São Paulo tem o maior Carnaval do País e nós trabalhamos para realizar uma festa cada vez melhor, com segurança e alegria para todos”, disse o prefeito Ricardo Nunes sobre mais essa aposta da administração municipal para aprimorar a realização da festa na capital.

Considerado o maior do Brasil em número de participantes e impacto econômico, o Carnaval de São Paulo está entre os principais eventos da cidade. Nos últimos anos houve um crescimento significativo de público, entre moradores e turistas, e nos blocos de rua, o que demanda um trabalho coordenado e antecipado, visando garantir a ocupação do espaço público com o menor incômodo possível.

A Central Permanente funcionará no Auditório Bruno Covas, que fica na sede da SPTuris, empresa de turismo e eventos da Prefeitura, no Centro da capital. “Nosso papel é ouvir as necessidades, apresentar as dificuldades e trabalhar para a construção de soluções”, disse o presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

A prioridade inicial serão os blocos de rua, que demandam uma atenção maior com relação ao regramento a ser observado. São entidades que defendem a importância dessa manifestação e reconhecem a necessidade do bom relacionamento com a população que prefere não participar.

A SPTuris é a responsável pela interlocução com os blocos carnavalescos, de acordo com o Decreto nº 63.925, que cria a Comissão Especial de Organização do Carnaval de Rua 2025, publicado nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial.

A empresa fornece a infraestrutura para mais de 3 mil eventos públicos por ano, entre eles o Réveillon da Av. Paulista, a Virada Cultura, a Parada LGBTQIA+ e a Marcha para Jesus, além de centenas de celebrações comunitárias que ocupam ruas e praças.

De acordo com a SPTuris, estão programadas para a próxima semana as primeiras reuniões com os mais de 350 blocos.

Além desses encontros, a SPTuris iniciou nesta sexta-feira (29) as reuniões com os órgãos públicos responsáveis por diversos serviços, como segurança, mobilidade e trânsito e saúde.

Serviço:

Central Permanente do Carnaval

Rua Boa Vista, 280

Auditório Bruno Covas – 11º andar

Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

E-mail: [email protected]