SP credencia 3 mil táxis e cria 5 bolsões para embarque de passageiros durante o GP de Fórmula 1

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Departamento de Transportes Públicos (DTP), criou cinco bolsões de táxi para atender aos passageiros que utilizarem esse tipo de transporte para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul, entre nos dias 2 e 3 de novembro de 2024. Para maior conforto do público, serão credenciados 3.000 táxis para o evento.

A equipe do DTP estará presente para organização da área de embarque e para orientar o público e esclarecer dúvidas. Os táxis estarão distribuídos em bolsões devidamente identificados no entorno do Autódromo para facilitar a localização.

Localização dos Bolsões:

Bolsão A: Avenida Rubens Montanaro de Borba (entre a Avenida Jangadeiro e a Rua Angelina Regolin Cardoso de Mendonça) com a Avenida Jacinto Júlio (entre a Avenida Feliciano Correia e Rua Quirino Landi)

Bolsão B: Avenida Interlagos entre a Praça Enzo Ferrari e Avenida do Rio Bonito

Bolsão C: Avenida Senador Teotônio Vilela entre o Portão 7 do Autódromo e a Avenida Interlagos

Bolsão D: Avenida Interlagos (pista sentido Centro – lado esquerdo) entre a Avenida Teotônio Vilela e a Avenida do Rio Bonito

Bolsão E: Avenida do Rio Bonito, entre a Avenida Interlagos e a Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval

Tarifas do Táxi Comum

Bandeira 1 (das 6h às 20h, de segunda a sábado): R$ 6 mais R$ 4,25 por quilômetro rodado;

Bandeira 2 (das 20h às 6h, de segunda a sábado, e o dia todo aos domingos e feriados): acréscimo de 30% sobre a tarifa quilométrica.

Credenciamento dos taxistas

A distribuição das credenciais aos taxistas será realizada no local abaixo, por ordem de chegada, a partir de 30 de outubro, das 9h às 16h. Será liberada uma credencial para cada alvará de estacionamento, que deverá ser fixada no lado direito superior do para-brisa do veículo.