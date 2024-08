SP: Confira a programação de agosto nos teatros

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

Aí vem seu homem

Teatro

02 a 25/08

Sexta e sábado 20h e domingo 18h

(não haverá apresentação dia 11/08)

60 minutos

+16 anos

Ingressos pagos: 30,00 inteira e 15,00 meia

Não é interessante pensar em ex-colegas de classe que não tenham nada em comum precisem conviver juntos? Morales e Torres agora adultos terão que dividir o mesmo quarto. Morales não tem lembranças muito boas dos anos escolares. Torres, por outro lado, diz que foram os melhores de sua vida. Enquanto se preparam para a festa, vão se lembrar do passado, de como Torres tirou boas notas e sonhava em ser um grande jogador de futebol. Morales, como sempre, foi vítima de zombaria por ser sensível e feminino, tinha um único propósito: sobreviver.

Ficha técnica:

Direção e atuação: Rodolfo Lima

Ator:Renato Izepp

Dramaturgo – Jordi Cadellans

Ser José Leonilson

Teatro – 02 a 04/08

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

95 minutos

+16 anos

(Haverá um bate-papo após a apresentação do 04/08)

Grátis

Laerte Késsimos comemora 20 anos de carreira com solo dirigido por Aura Cunha, com dramaturgia de Leonardo Moreira. O espetáculo Ser José Leonilson é uma costura poética entre a vida e obra do artista plástico José Leonilson (1957-1993) morto pela pandemia de AIDS, e a biografia do ator Laerte Késsimos. Um bordado/diário em que frente e verso são compartilhados publicamente – suas amarras, cortes, sobras de linha, correções, imperfeições, pontos e nós, um tecido que é alinhavado diante do público une as inquietações dos dois artistas: a feitura artística como um autorretrato, a casa de infância como um ambiente de domesticação, a busca pela identidade, a sexualidade como campo de batalha, as pontes amorosas como uma travessia e a doença como uma reconciliação com nossa finitude.

Ficha técnica:

Atuação: Laerte Késsimos

Direção: Aura Cunh

Dramaturgia: Leonardo Moreira

VerDe Perto, o Musical Ecológico

Teatro infanto-juvenil / dança

03 e 04/08

Sábado e domingo 16h

45 minutos

Livre

Grátis

VerDe Perto, o Musical Ecológico foi criado pela cantora e compositora Renata Pizi, vencedora do Prêmio Musique em 2011 com um dos mais belos timbres da nova MPB. Com o Grupo 3 de Copas, que assina a produção e direção original, a peça traz cenas com canções que abordam temas como ecologia, reciclagem e a preservação do meio ambiente, com arranjos executados ao vivo passando por diversos ritmos como o baião, maracatu, pop e o rock ‘n’roll.

Ficha técnica:

Direção Geral: Adriana Belic

Atores: Renata Machado, Jonathan Campos

Cantora: Renata Piz

Músicos: Paulo Ribeiro, Everton Alves dos Reis

Poemas : André Auke

Festa dos Bárbaros

Teatro

Acompanha a história da fuga de um casal, cujo homem é acusado de assassinar um policial. O casal faz uma peregrinação pela cidade até encontrar uma região de mata, onde se depara com Malunguinho, uma entidade sagrada dos terreiros de Jurema, que caminha por três mundos. A partir de então, o casal é apresentado aos aspectos sagrados, profanos, culturais e identitários da Jurema em celebração com o público e o cruzamento com a geografia local.

03 a 31/08

Sábado 17h

150 minutos

Livre

Grátis

Ficha técnica:

Dramaturgia: Antonia Mattos com a colaboração de todos artistas criadores

Direção: Georgette Fadel, Patrícia Gifford e Paula Klein Flecha Dourada

Elenco: Alexandre Krug, Antônia Mattos, Carlota Joaquina, Darcio Oliveira, Dedê Ferreira, Eugenia Cecchini, Fagundes Emanuel, Fernanda Machado, Georgette Fadel, Girlei Miranda, Giullya Nahirniak, Iraci Estrela, Jonathan Silva, Laruama Alves, Laura Lufési, Lincoln Antonio, Luís Mármora, Marcelo Reis, Patrícia Gifford, Paula Klein Flecha Dourada, Rogério Tarifa, Ronny Abreu, Sarah Lessa, Valmir Sant’Anna, Zi Arrais

Concerto Didático Matinal

Música

04/08 – Domingo 11h

90 minutos

Livre

Ingressos pagos: 20,00 inteira e 10,00 meia

Descubra os segredos por trás das melodias atemporais em um Concerto Didático que desvendará a jornada musical de grandes compositores clássicos. Nesta experiência educativa, a vida e obra de Franz Peter Schubert, um dos maiores melodistas da história, cuja a genialidade muitas vezes é ofuscada por sua música otimista. O evento começará explorando a trágica e breve vida de Schubert, Mozart, Vivaldi e outros mestres da música clássica.

Ficha técnica:

Maestro: João Carlos Pinheiro

Músicos: Diego de Sousa, João Pedro, Matheus, Mateus, Tiago Resende, Vinny Ferras, Elizeu, Rafael, Jonas, Adriana Rebouças, Joao Vinicius, Henry Samuel, Gilberto, Gabriel Lins, Henry Rabelo, Ezequiel Lacerda, Mateus Duarte, Janine, Gustavo Ueso, Willian Brandao, Camilo Silva, Gabriel Silva Duarte, Guilherme, Willian Brandao, Ari Ricardo, Antônio Oliveira, Renata e Adriano de Paula

Mandingas, Magias e Mirongas

Música

07/08 – Quarta 21h

80 minutos

Livre

Grátis

Novo projeto musical das cantoras Graça Braga e Jéssica Américo, que reúnem suas memórias ancestrais num repertório que parte do pensamento de que nem tudo no mundo é explicado pela razão e pela ciência.

Ficha técnica:

Voz: Jéssica Américo e Graça Braga

Músicos: Marcelo Martins, Rodrigo Carneiro, Juninho Santana, Leandrinho



Por entre espaços

Dança

09 a 11/08

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

40 minutos

+14 anos

Grátis

A performance é o resultado da dramaturgia experimentada durante as vivências cênicas e pesquisas corporais propostas pelo Núcleo Marcos Sobrinho no projeto Dramaturgias Paralelas. A estrutura básica da performance teve a improvisação como ponto de partida para coletar novos vocabulários corporais e discutir a questão do exílio e seus vários desdobramentos Busca trazer rastros do que pode ser o exílio a partir da própria experiência de vida do artista e da relação que tem com seu fazer artístico.

Ficha técnica:

Concepção e Dramaturgia: Marcos Sobrinho

Intérpretes – Criadores: Marcos Sobrinho, Luciana Hoppe, Jussara Miller e Simone Mello

A Jornada em Busca do Passado Azul

Teatro infantil

10/08 a 01/09

Terça 10h30 e 14h30 e sexta e sádado 16h

(Apresentações extras: 13/08 às 10h30 e às 14h30)

70 minutos

Livre

Grátis

Numa noite inesquecível, uma Fada visita o quarto dos irmãos Mitil e Tiltil e lhes dá uma importante missão: encontrar o Pássaro Azul. Acompanhados de uma Gata esperta, do leal Cão e do sabido Pão, seguem numa jornada em busca do que é a verdadeira felicidade. A busca pela felicidade como cura para a desesperança é um dos temas discutidos pela peça A Jornada Em Busca do Pássaro Azul, inspirado na obra O Pássaro Azul do poeta, dramaturgo e ensaísta belga Maurice Maeterlinck (1862-1949), considerado o maior nome do teatro simbolista.

Ficha técnica:

Adaptação: Angela Ribeiro

Direção: Kleber Montanheiro

Elenco: Márcia de Oliveira, Angela Ribeiro, Monique Carvalho, Caio D’aguilar, Heitor Goldflus, Ton Prado

Erga Omnes

Dança

16 a 18/08

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

60 minutos

+16 anos

Grátis

Em 2023, com 20 anos completos de existência em grupo, o grupo ecoa partes dos trabalhos de repertório. As cenas, deslocadas das suas criações originais, se reconfiguram numa nova proposta dramatúrgica. Assim surge Erga Omnes, uma expressão em latim que significa “contra todos”, “frente a todos”. É muito usada no mundo jurídico para dizer que uma norma se aplica igualmente a todas as pessoas. Nesse sentido, uma invenção humana, questionável e contraditória. Erga Omnes propõe pensarmos as estruturas às quais pertencemos, aquelas que nos oferecem proteção e nos cobram obediência. O que pode um grupo diante das ficções que cria e sobre as quais se insurge?

Ficha técnica:

Coreografia e direção: Vanessa Macedo

Intérpretes: Diego Hazan, Grabriela Ramos, Maite? Molnar, Peter Levi, Prudy Oliveira e Vanessa Macedo.

Duo Solo: Risos de Mulheres

Teatro

21/08 – Quarta 21h

60 minutos

+16 anos

Grátis

O espetáculo é formado por um show de stand up de Tatá Mendonça com texto de Beth Moreno, e por uma comédia teatral com Vicky Justiniano com dramaturgia de Priscila Gontijo. Tatá é deficiente visual, seu texto diverte abordando atitudes capacitistas. Vicky é uma artista circense que sobrevive como “amante grávida”, performance criada para animar festas de casamento; uma comédia ácida sobre artistas, amantes e grávidas. Um freak-show da palhaça Vicky sobre os bastidores glamorosos do universo artístico. A apresentação conta com acessibilidade de audiodescrição para deficientes visuais.

Banho de sol

Teatro

23 a 25/08

Sexta e sábado 20h30 e domingo 19h

120 minutos

+14 anos

Grátis

Formado por um show de stand up no qual, ao longo de um ano, quatro professoras de teatro ocuparam um complexo penitenciário feminino, uma vez por semana, durante as duas horas do banho de sol. Esta obra é sobre este encontro. Um convite ao público a lançar um olhar para janelas que foram abertas através da arte, fazendo com que a realidade destas mulheres em privação de liberdade ecoe para além daqueles muros.

Ficha técnica:

Direção: Mariana Maioline e Talita Braga

Dramaturgia: Talita Braga

Textos: Gláucia Vandeveld, Kelly Crifer, Mariana Maioline e Talita Braga

Atuação: Gláucia Vandeveld, Kelly Crifer, Mariana Maioline e Talita Braga

Ponto de encontro com Fernando Pivotto (Banho de sol)

Debates / Rodas de Conversa

25/08 – Domingo 18h

60 minutos

Livre

Grátis

O programa Ponto de Encontro é um convite ao público dos teatros da cidade para estender o acontecimento teatral. Conduzido pelos críticos teatrais Amilton de Azevedo e Fernando Pivotto, o Ponto de Encontro é a proposição de um encontro contínuo entre espectador, obra e mediação. Ele começa antes da apresentação selecionada, com uma conversa prévia sobre o espetáculo, mas também sobre nós, nossas expectativas, nossos anseios. Então, assistimos ao trabalho e, ao final, conversamos sobre o que vimos, conhecendo o palco, o espaço do teatro, e retornando ao Ponto de Encontro inicial. A ação ainda transborda para um grupo de WhatsApp, onde Amilton e Fernando organizam materiais para manter a discussão e a reflexão viva.

Corpo Crustáceo

Dança

28/08 – Quarta 14h30

45 minutos

Livre

Local: Sala Multiuso

Grátis

Instalação performativa de dança contemporânea cujo mote poético se apoia em pesquisa de dança em sítios urbanos de demolição residencial e em espaços de preservação ambiental. Estudo sobre a imaginação das forças de um corpo em devir.

Ficha técnica:

Concepção: Coletivo Ruínas

Dançarina: Michele Carolina

Música: Jovem Palerosi

Jorge pra sempre Verão – Circuito Municipal de Cultura

Teatro

28/08 – Qua 21h

60 minutos

Livre

Grátis

Jorge para sempre Verão é um teatro de cura. Uma não biografia sobre uma não-relação entre Jorge Laffond, Vera Verão e uma prima de Jorge. Uma ficção desenvolvida sobre uma história verídica de homofobia. Certa vez, em uma entrevista, Laffond revelou que tinha consciência de ser gay desde os seis anos de idade, mas que por ser algo considerado muito feio naquela época, fez de tudo para que seus pais não descobrissem. Formou-se em teatro e ainda em dança afro e balé clássico, tendo dançado com Mercedes Batista. Com uma potente força interna e autônoma, apesar da sociedade opressora, Jorge foi um ícone da representatividade negra e LGBTQIAP+.

Ficha Técnica:

Atores: Gerson Alexandre Silva, Noemia Marinho, Aretha Silva e Erika Marinho

Verme

Teatro

29/08 a 15/09

Quinta a sábado 21h e domingo 19h

90 minutos

+16 ano

Grátis

Um relato auto ficcional documental escrito por Luiz Campos que traz como forma de denúncia sua experiência de 7 anos no militarismo, presenciando, sofrendo agressões e traumas. Verme é uma ferida em aberto, um desabafo, um grito que precisa ser dito e ecoado.

Ficha técnica:

Direção: Nathalia Nigro

Texto: Luiz Campos

Elenco: Felipe Lima, Eluane Fagundes, Giovanna Marcomini e Luiz Campos

Roxa

Dança / teatro

30/08 a 01/09

Sexta e sábado 20h e domingo 18h

80 minutos

+16 anos

Local: Sala Multiuso

Grátis

Andrew Tassinari, mais conhecido como Roxa Caótica, convida o público para conhecerem ROXA. Partindo de sua autobiografia, traz à tona questões elementares da sua história e do universo queer. Através de uma estética própria, provoca a olhar para a identidade de gênero não-binária, para a condição das pessoas que vivem com HIV e, a partir dessa experiência, convoca a todos para, em resistência ao ódio e a intolerância, celebrar corpos, identidades e vidas.

Ficha técnica:

Performance: Andrew Tassinari

Direção e dramaturgia: Cassiano Fraga

TEATRO PAULO EIRÓ

História da Afrika, o musical

Teatro adulto

02 a 04/08

Sexta 21h, sábado 16h e 21h e domingo 19h

75 minutos

+10 anos

Ingressos pagos: 30,00 inteira e 15,00 meia

Espetáculo musical que convida o público a embarcar em uma jornada através do tempo e do espaço para descobrir as ricas tradições e a história do continente africano. Uma experiência multimídia e inspiradora que ressoa com audiência de todas as idades, promovendo maior compreensão e apreciação da herança africana por meio do baobá, a árvore milenar.

Ficha Técnica:

Dramaturga: Isidro Sanene

Diretor: Charles Roberto Pereira Damásio

Elenco: Mercedes Maria Silva, Japhette Ozias Ninninla Lantonkpode, José Moisés Cahango Zua, Sidónio Gomes da Silva, Thaís Pereira, Sileide da Silva, Paloma Reis, Deyse Cristina, Vladimiro Castro

Jorge pra sempre Verão – Circuito Municipal de Cultura

Teatro Infanto-juvenil

07/08 – Quarta 21h

60 minutos

+16 anos

Grátis

Jorge para sempre Verão é um teatro de cura. Uma não biografia sobre uma não-relação entre Jorge Laffond, Vera Verão e uma prima de Jorge. Uma ficção desenvolvida sobre uma história verídica de homofobia. Certa vez, em uma entrevista, Laffond revelou que tinha consciência de ser gay desde os seis anos de idade, mas que por ser algo considerado muito feio naquela época, fez de tudo para que seus pais não descobrissem. Formou-se em teatro e ainda em dança afro e balé clássico, tendo dançado com Mercedes Batista. Com uma potente força interna e autônoma, apesar da sociedade opressora, Jorge foi um ícone da representatividade negra e LGBTQIAP+.

Ficha Técnica:

Atores: Gerson Alexandre Silva, Noemia Marinho, Aretha Silva e Erika Marinho .

Movies in Concert

Música

09 a 11/08

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

90 minutos

Livre

Grátis

O Movies in Concert convida o público a uma viagem no tempo através da trilha sonora de grandes clássicos do cinema. Serão mais de 20 filmes com suas canções interpretadas pelas 60 vozes do Coral Vozearte, com regência do Maestro Rodrigo Hyppolito e acompanhados de uma orquestra completa, montada especialmente para este espetáculo.

Ficha Técnica:

Diretor Geral e Maestro: Rodrigo Hyppolito

Maestro Adjunto: Nicholas Carrer Guerrero

Coralistas – Sopranos: Cida Barbosa, Cecília Martins, Cintia Borba, Eleonora Bronzolli, Esmeralda Franco, Helena Cardoso, Jussara Dimes Costa, Letícia Brasileiro, Luanna Barbosa, Carolina Carrer, Mariana Amaral, Mariana Leite, Natalia Macedo, Shay Freitas, Taís Ortolan, Taisa Pini, Thais Conti e Thais Domingues.

Coralistas – Contraltos: Anahi Betoni, Andrea Andreoli, Beatriz Vicalvi, Cindy Lourenço, Deise Fujimoto, Felipe Vasconcelos, Flavia Castro, Gabriela Calhau, Gabriela Potacio, Isabela Costa, Joana Fernandes, Letícia Paraizo, Mayara Zurcc, Paloma Santos, Patrícia Zveibil e Tabata Martins.

Coralistas – Tenores: Ari Cegatto, Cadu Borrely, Dhominy Ferrancini, Gabriel Nopper, Gustavo Formiga, Igor Carvalho, Igor Reis, Joaquim Araújo, Marcio Novak, Pedro Paracat, Renan Pereira Russo, Rogério Alves e Will Fernandes.

Coralistas – Barítonos: Alê Costa, Alê Rosalem, Eduardo Frena, Everton Alecrim, Fabio Colombo, Guilherme Torres, Nalin Junior, Luis Doffa, Luiz Cuschnir, Marcos Fujimoto e Ronaldo Mariconi.

O São João dos Mamulengos

Teatro Infantil

10 e 11/08

Sábado e Domingo 16h

50 minutos

Livre

Grátis

Praça do teatro Paulo Eiró.

Através do Teatro de Mamulengos, a cia conta a história de Rosinha que resolve confrontar seu pai e não casar com seu escolhido esposo que ela nem conhece. Nesta obra inspirada em clássicos do Teatro Popular Nordestino, resgata-se as tradições das Festas Juninas para viver essa aventura.

Ficha Técnica:

Direção e Dramaturgia: Rodrigo Andrade

Elenco: Ana Paula Trevisan, Rossana Boccia, Zenaide Paludo e Cristiano Barcelar

Toni Garrido

Música

13/08 – Terça 19h30

60 minutos

Livre

Grátis

Toni Garrido está envolvido agora com o projeto Baile Free, que é um mix de música black com eletrônico. O novo show traz uma composição nova de Toni – VAI – onde ele apresenta a sua nova fase. Inicia uma série de lançamentos e novidades que ainda serão divulgadas pelo artista. O single faz parte do “Baile Free” um trabalho diferenciado de música black/eletrônica. No repertório dos shows da nova Turnê, além das canções inéditas, entram músicas da sua autoria e parcerias, como “Girassol”, “A sombra da Maldade”, Estrada” e “erê”; canções interpretadas por ele como “solteiro no Rio de Janeiro”, ” Palco”, “lilás” , “Saideira”, “Pescador de Ilusões”, entre outros sucessos.

Ficha Técnica:

Bateria: Elber Correa Santiago

Guitarra: André Luiz Bragança do Valle

Baixo: Fábio Antonio Ferreira

Teclado: Roberto Lopes Crespo

Baterista: Ronaldo Oliveira da Silva

Voz: Antonio Bento da Silva Filho

EDUKA

Música

16 a 18/08

Quinta 20h30, sexta 10h30 e 14h30, sábado 16h e 21h e domingo 16h e 19h

60 minutos

Livre

Grátis

A Banda Mirim apresenta EDUKA, um mergulho sonoro e poético pelo universo da educação. Fruto de três anos de pesquisa, o espetáculo é para todas as idades e gira em torno do aprendizado, das relações, da vida e da vontade transformadora de agir, através de uma grande metáfora escolar atravessada pela música ao vivo.

Ficha Técnica:

Dramaturgia e Direção: Marcelo Romagnoli

Elenco: Alexandre Faria, Cláudia Missura, Edu Mantovani, Lelena Anhaia, Nina Blauth, Nô Stopa, Olívio Filho, Simone Julian e Tata Fernandes

Um dia, um Rio

Dança

24 e 25/08

Sábado e domingo 16h

50 minutos

Livre

Grátis

Um dia, um Rio é um espetáculo cênico musical que narra a vida de um rio, desde o seu nascimento como um riacho à exuberância de suas águas que desenham lindas paisagens. Ao longo de seu percurso, o rio encontra um grande desafio para preservar suas águas, as formas de vida que ele abriga e as que surgem ao seu redor.

Ficha Técnica:

Direção: Fabiano Lodi

Dramaturgia: Bruno Gavranic e Grupo 59 de Teatro

Elenco: Carol Faria, Fernando Vicente, Gabriel Bodstein, Nathália Ernesto e Jane Fernandes

Elenco alternante: Felipe Gomes Moreira, Gabriela Cerqueira e Thomas Huszar

Orquestra – OFISA

Música

25/08 – Domingo 11h

60 minutos

Livre

Grátis

Sob a regência da maestra Silvia Luisa, a Ofisa apresenta um repertório eclético, popular e clássico, sempre com novidades. O concerto é um sucesso de público nas manhãs de domingo.

Voz festival – Arte e Diálogo – 3° Edição

Debates / Rodas de Conversa

30/08 a 01/09

Sexta, sábado e domingo 19h

180 minutos

Livre

Grátis

Voz Festival – Arte e Diálogo 3° Edição realizará três dias com uma programação artística com shows, intervenções de poesias, coral e dança, combinados com diálogos reflexivos que visam contribuir para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática baseada na igualdade, tolerância e inclusão.

Criamos espaços para receber artistas autorais independentes com o objetivo de ampliar essas vozes para que ocupem cada vez mais espaços, onde suas perspectivas sejam ouvidas e respeitadas. Nesta edição, as vozes protagonistas são: Mulheres 50+; PCD`s e Indígenas. O evento terá acessibilidade em libras e audiodescrição. Toda a programação será gratuita e aberta para quem quiser fazer contribuição voluntária, todo valor arrecadado será doado para 03 (três) associações em regiões de vulnerabilidade na cidade de São Paulo que oferecem apoio e acolhimento aos grupos desta edição.

Dia 30/08 – “Mulher 50+ mais Criatividade e menos Etarismo”

Patida Mauad – Apresentadora do evento

Paula Valéria Andrade – Poetisa

Adriana Coelho Silva – Mediadora

Ceumar e Dra Ana Cristina Napolitano – Palestrantes/Integrantes de mesa

Ceumar – Cantora

Dia 31/08 – “PCD – No Foco Central”

Gustavo Parreira – Apresentador do evento

Mona Rikumbi – Poetisa

Júlia Piccolomini – Mediadora

Priscila Siqueira e Cris Simões – Palestrantes/Integrantes de mesa

Quixote – Multi-instrumentista

Dia 01/09 – “Brasil é terra Indígena – Fortalecimento e Protagonismo”

Jovina Renhga – Apresentadora

Coral Indígena Opy Mirim – Intervenção Artística

Karai Verá Mirim (Márcio) cacique da aldeia Tekoa Yvy Porã – Mediador

Olívio Jekupé e Araju Apolinário / Ara Poty – Palestrantes/Integrantes de mesa

Katú Mirim – Rapper e cantora

TEATRO ALFREDO MESQUITA

Rosa Pequena, Vida de Circo

Circo

03 e 04/08

Sábado e domingo 16h

45 minutos

Livre

Grátis

Espetáculo sem palavras voltado para o público infantil que usa das técnicas de manipulação de bonecos, circo e teatro de sombras para contar as aventuras da Rosa, uma menina que viaja com o circo e mora num trailer com sua amiga, uma galinha chamada Judith. Rosa é uma boneca de tamanho real que sonha em voar.

Ficha técnica:

Direção geral: Bruno Rudolf

Interpretação: Erica Stoppel, Luara Bolandini, Geisa Helena e Adriana Telg

Mãe Baiana – Circuito Municipal de Cultura

Teatro

05/08

Quarta 21h

60 minutos

+12 anos

Grátis

O espetáculo “Mãe Baiana”, o segundo da trilogia “Matriarcas – da obra de Helena Theodoro”, trata da relação de avó e neta que têm de lidar com o luto. A perda faz com que essas mulheres tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão parecidas, mergulhem em suas lembranças, descobertas, afetos e traz à tona suas divergências e atravessamentos. A peça tem como pano de fundo a ancestralidade e trata da morte segundo a tradição nagô, onde as memórias afetivas são o fortalecimento necessário para que elas sejam continuidade. Em “Mãe Baiana”, passado e presente se misturam aos altos e baixos de uma convivência desgastada pelo conflito geracional, mas estruturada no amor e no desejo de reconstruírem o vínculo que tinham. É o encontro do ontem e do amanhã com um olhar sem preconceitos. Acompanha a reconexão que vão deixando pelo caminho suas dores e fortalecendo seus laços em uma relação que transcende a ideia do fim.

ENXAME

Circo

07/08

Quarta 20h30

50 minutos

Livre

Grátis

Em ENXAME, quatro indivíduos à espera de que algo aconteça são levados a subverterem a ordem das coisas, em um fluxo de acontecimentos nada rotineiros. Utilizando alegoricamente o modo de vida das abelhas e a figura do apicultor, este trabalho busca tocar, com humor e criatividade, em temas sensíveis ao homem contemporâneo, como a questão da individualidade versus coletividade e do desenvolvimento in/sustentável. De modo lúdico e surreal, esses temas são explorados em números e cenas que mesclam técnicas circenses tradicionais (como Dandys Acrobático, Corda Lisa, Malabarismo, Palhaçaria, e Paradas-de-mão) a elementos do teatro, da dança e projeção de vídeo.

Ficha técnica:

Criação coletiva: Circo Enxame – Giulia Tateishi, Jan Leca, Pedro Vinicios

Renato Mescoki, Veronica Piccini e Vinícios Debs.

Elenco: Giulia Tateishi, Pedro Vinicios, Veronica Piccini, Vinícios Debs.

Histórias de Alexandre

Teatro

09 a 11/08

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

60 minutos

Grátis

Livre

Em uma pequena sala os amigos se reúnem para ouvir as aventuras e façanhas realizadas por Alexandre, sempre contadas com exagero e entusiasmo, e com o acompanhamento de sua mulher, Cesária, que nunca deixa o marido perder o fio da meada. São essas histórias que o Grupo 59 de Teatro “conta cantando” e “canta contando” para crianças de todas as idades e as convida para a deliciosa aventura de imaginar o possível e o impossível nas letras de Graciliano Ramos.

Ficha técnica:

Direção geral: Cristiane Paoli Quito

Dramaturgia: Cristiane Paoli Quito e Grupo 59 de Teatro

Elenco: Carol Faria, Felipe Gomes Moreira, Fernando Oliveira, Gabriel Bodstein, Gabriela Cerqueira, Jane Fernandes, Nathália Ernesto, Nilcéia Vicente, Ricardo Fialho e Thomas Huszar.

Elenco alternante: Victor Mota e Alex Huszar

Trapézio de Voos

Circo

10 a 31/08 / Sábados e Domingos 17h

16 a 30/08 / Sextas às 14h30

60 minutos

Livre

Grátis

Entrelaçado de lirismo e muitas cores, o espetáculo é realizado no trapézio de voos

em uma altura de 14 metros, que permite a visibilidade de todo público. Além dos

trapezistas que executam com máxima excelência suas acrobacias aéreas, há ainda

outros números que compõem o espetáculo como a comicidade e números aéreos.

Ficha técnica:

Elenco: Guemera, Danda Mono, Nara Sales e Willams Aris.

Direção: Willams Aris.

São Paulo Instrumental

Música

15/08

Quinta 21h

60 minutos

Livre

Grátis

Sob direção de Guilherme Peluci, a Ad Hoc Orquestra apresenta o álbum São Paulo Instrumental, em uma formação inédita com artistas que exploram a diversidade da música instrumental de São Paulo. Criando músicas em tempo real, este show destaca a rica cultura brasileira e as inovações da música contemporânea. A orquestra é formada por Benjamin Taubkin, Bruno Duarte, Vanessa Ferreira,DJ RTA, Luiz Rocha, Barulho Max, Desireé Marantes, Sue, Pedro Michelucci, Gylez, Felipe José.

Ficha técnica:

Maestro: Guilherme Peluci

Clarone e Clarinete: Luiz Rocha

Violoncelo: Felipe José

Guitarra e programações: Sue

Contrabaixo acústico: Vanessa Ferreira

Piano: Benjamim Taubkin

DJ: RTA

Viola: Gylez

Percussão: Barulho Max

Violino: Desirée Marantes

Percussão: Bruno Duarte

Bateria: Pedro Michelucci

Edinho Santos – Jornada do Patrimônio

Intervenção e Vivência Artístico Cultural

16 a 18/08

Sexta e sábado 20h e domingo 18h

60 minutos

Livre

Grátis

Neste encontro o poeta Edinho Santos, que tem uma trajetória voltada para a poesia, slam e performance, busca promover um combate ao capacitismo e procura desenvolver um olhar empático e sensível em relação à surdez. Entre poesias, conversas e reflexões serão propostas, com a perspectiva da construção de um ambiente de aprendizado e partilha.

Ficha técnica:

Performers: Edvaldo Santos e Victória Oliveira

Samba da Pauliceia e sua Gente – Jornada do Patrimônio

Teatro

16 a 18/08

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

60 minutos

+12 anos

Grátis

Os moradores da Vila Primavera, uma comunidade fictícia do samba paulistano, estão prestes a serem despejados para darem lugar ao “progresso da cidade”. Durante os momentos finais, eles resolvem fazer uma despedida regada a muito samba. Para isso, buscam Madrinha, a líder comunitária e mais antiga moradora da Vila Primavera, e, a partir das memórias dela, fazem um percurso pela história do samba de São Paulo e das transformações urbanas na cidade, reflexo de diversos despejos impostos ao povo.

Na Roda com o Maestro

Música

21/08

Quarta 20h

60 minutos

Livre

Grátis

O projeto “Na Roda com o Maestro – Homenagem Heitor Villa Lobos” envolve uma série de concertos gratuitos da Orquestra Camerata Bachiana, sob regência do maestro João Carlos Martins. No programa estão incluídas as principais composições de Villa Lobos. Na apresentação, o Maestro comenta sobre a vida do compositor e destaca a sua importância para a música clássica, além de contar sua própria trajetória como músico, bem como sua história de superação. Além dos concertos, o projeto também contempla dois livros infantis: “Na Roda com o Maestro”, que apresenta ao leitor o universo da música erudita a partir de uma divertida aventura do maestro João Carlos Martins com uma turma de crianças, e “Na Roda com o Maestro – Homenagem Heitor Villa Lobos”, que conta de forma simples e clara a biografia de Heitor Villa Lobos.

Ficha técnica:

Maestro/Piano: João Carlos Martins

Violinos: Renato Marins Yokota

Viola: Danielle Andrade

Violoncelo: Diego Mesquita

Oboé: Wainer Carvalho

Clarinete: Leirson Corrêa Maciel

Fagote: Eliseu Silva Nascimento

Flauta: Ana Maria Gaigalas

Percussão: Daniel Dias de Lima

Tenor/Soprano:Karen Stephanie Oliveira

Memorável: histórias notáveis

Circo

24, 25 e 27/08

Sábado e domingo 16h e terça 14h30

60 minutos

Livre

Grátis

Memorável é tudo aquilo que merece ser conservado na lembrança. Por meio da

palhaçaria e da ludicidade, o espetáculo conta, canta e retrata as ações dos Palhaços Sem Fronteiras e suas aventuras vividas em áreas de risco e de instabilidade. A peça é um convite a crianças, jovens e adultos para que conheçam os Palhaços Sem e revivam momentos mágicos. São relatos que transformaram e construíram a trajetória dessa “inacreditável” Organização, assim como de todos que passaram por ela. Afinal, o que fazem os Palhaços Sem Fronteiras?

Ficha técnica:

Direção: Cristiane Paoli Quito

Dramaturgia: Ana Pessoa

Elenco: Aline Moreno, Arthur Toyoshima, Renato Ribeiro e Tetê Purezempla

Intérprete de Libras: Everton Tibúrcio

Estupendo Circo di SóLádies

Circo

29 e 31/08 e 01/09

Quinta 14h30 e sábado e domingo 16h

Livre

Grátis

Após muito tempo trabalhando em diversos teatros e circos, cansades dos mandos e desmandos dos patrões, três palhaces decidem criar seu próprio circo e rodar pelo mundo. A adaptação de cenas clássicas do circo tradicional, música, poesia e interação com a plateia compõem as apresentações de “Estupendo Circo di SóLadies”, levando o universo feminista em sua trajetória cômica, para crianças, jovens e adultos.

Ficha técnica:

Direção e Dramaturgia: Kelly Lima, Theo Oliveira e Veronica Mello

Elenco: Theo Oliveira, Mariana Procópio e Verônica Mello

A Culpa Deve Ser do Sol

Música

30/08 a 01/09

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

Ingressos pagos: 30,00 inteira e 15,00 meia

80 minutos

+12 anos

Manifesto com canções que versam sobre injustiças sociais e que celebra a pluralidade brasileira. O Brasil do imigrante, do indígena, do negro, da mulher, do povo negligenciado e desrespeitado. O Coro da Vila apresenta canções que abordam questões atuais como racismo, homofobia, intolerância religiosa e a solidão do homem moderno. Além disso, celebra a pluralidade brasileira.

TEATRO CACILDA BECKER

PETRA

01 a 04/08

Quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

Apresentação extra: 07/08, quarta 21h

90 minutos

Ingressos pagos: 20,00 inteira e 10,00 meia

Petra von Kant é uma estilista bem sucedida e famosa, uma mulher avançada para o seu tempo. Recém separada do marido, vive com Marlene, sua fiel escudeira e assistente para todos os assuntos. Sua amiga, Sidonie, lhe apresenta a jovem Karin, por quem Petra se apaixona perdidamente. As duas vivem um romance intenso que conduz Petra novamente à travessia trágica da ilusão do amor perfeito à sua desilusão.

Ficha técnica:

Texto: Rainer Werner Fassbinder

Direção: Bete Coelho e Gabriel Fernandes

Elenco: Bete Coelho, Luiza, Curvo, Lindsay Castro Lima, Clarissa Kiste, Renata Melo e

Miranda Frias

Série de Concertos Temáticos

Música

11/08

Domingo 11h

90 minutos

Livre

Grátis

A Orquestra Filarmônica Sinos Azuis apresenta um concerto em formato

reduzido com o formato de camerata, contendo muita bravura e uma agradabilíssima sonoridade. O público pode esperar grandes surpresas do corajoso repertório que será apresentado.

Ficha técnica:

Músicos: Letícia Venâncio, Andre dos Santos, Samuel Magalhães, Lucas Dantas, Adriana Rebouças, Luciano Nestares Marques, Lucas Fraga, Daniel Magano, Renan Lemos, Tiago Cruvinel, Thiago Costa, Samella Lepore, Eloísa Pico, Marina Kahowec, Renata Cavalheiro, Viviane, Antonio de Oliveira, Jakub Gejer, Stephanie Romano, Leonardo Molan Bispo, Karla Dias, Anderson Vitorino, Thiago Sanches, André Abachioni, Silvana Razzante, Léia Rodrigues, Vívian Navarro e Renan Maia.

Ponto de Encontro com Amilton Azevedo

Debate

16/08

Domingo 18h

60 minutos

Livre

Grátis

O programa Ponto de Encontro é um convite ao público dos teatros da cidade para estender o acontecimento teatral. Conduzido pelos críticos teatrais Amilton de Azevedo e Fernando Pivotto, o Ponto de Encontro é a proposição de um encontro contínuo entre espectador, obra e mediação. Ele começa antes da apresentação selecionada, com uma conversa prévia sobre o espetáculo, mas também sobre nós, nossas expectativas, nossos anseios. Então, assistimos ao trabalho e, ao final, conversamos sobre o que vimos, conhecendo o palco, o espaço do teatro, e retornando ao Ponto de Encontro inicial. A ação ainda transborda para um grupo de WhatsApp, onde Amilton e Fernando organizam materiais para manter a discussão e a reflexão viva.

Ficha técnica:

Amilton Monteiro de Oliveira Filho

Desfábulas – Cantadas

Teatro infanto-juvenil

17/08 a 08/09

Sábado e domingo 16h

Apresentação extra: 27/08, terça 10h30 e às 14h30

50 minutos

Livre

Grátis

Desfábulas – Cantadas redescobre as fábulas que todos conhecem com uma abordagem vibrante, repleta de bonecos artesanais e personagens folclóricos como Curupira, Caipora e Yara. As músicas ao vivo, dinâmicas e cativantes, complementam esse espetáculo criado pela Cia. Articularte, especialista em animação de bonecos, proporcionando uma combinação surpreendente de diversão e reflexão para o público infantil e familiares.

Ficha técnica:

Texto e Direção: Dario Uzam

Elenco: Camila Khodr, Flávio Borzi, Ricardo Mancini, Surley Valerio.

Senhora X, Senhorita Y

Teatro

29/08 a 08/09

Quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

60 minutos

+14 anos

Grátis

Sob o pretexto de representar a peça A mais forte, de August Strindberg, duas atrizes e uma performer sonora se lançam em um jogo pelo qual intercambiam diversos papéis, explorando com humor ácido as construções heteronormativas do feminino sugeridas pelo texto. Indo mais longe: elas desafiam o autor sueco pela exposição de um disparador imprevisto: o corpo lésbico reivindicando o protagonismo da cena. O que diria Strindberg disso tudo?

Ficha técnica:

Direção Geral e Dramaturgia: Silvana Garcia

Elenco: Ana Paula Lopez, Sol Faganello e Camila Couto