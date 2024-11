SP começa a atender comerciantes afetados por incêndio em shopping na região do Brás

A Desenvolve SP – agência de fomento do governo de São Paulo, iniciou na segunda-feira (4) atendimento presencial aos comerciantes afetados pelo incêndio ocorrido no último dia 30. Os comerciantes afetados serão recebidos no Circuito de Compras – Feira da Madrugada, localizado na rua São Caetano, nº 812, com esquina com a Av. do Estado, 2455.

Na oportunidade, os consultores apresentarão as linhas de crédito emergencial ofertadas para ajudar micro, pequenos e médios na recuperação dos prejuízos causados pelo incêndio. São duas linhas, uma de investimento, com limite de até R$ 300 mil, e outra para capital de giro, com limite de até R$ 100 mil.

O atendimento contará também com um agente do Banco do Povo Paulista para o atendimento dos Microempreendedores Individuais (MEIs).

A partir de hoje (5), os interessados devem se inscrever previamente por meio do formulário online disponível (https://calendar.app.google/FP9x7prWbNBsFafj8), e o atendimento será realizado de 9h às 16h.

A Desenvolve SP é a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Para mais detalhes, acesse https://www.desenvolvesp.com.br.