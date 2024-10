SP atinge novo recorde de empresas em setembro e tem quarta marca histórica em 2024

Pela quarta vez em 2024, o estado de São Paulo alcançou um recorde no cenário do empreendedorismo. A Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), registrou em setembro o maior saldo líquido mensal de empresas abertas desde o início da série histórica, em 1998, com 21.663 novas empresas. Esse resultado representa um aumento de 7,7% em relação ao recorde anterior, que havia sido alcançado em agosto, com 20.107 empresas.

Na comparação com setembro de 2023, o crescimento foi ainda mais expressivo, com uma alta de 47% em relação ao saldo líquido de 14.738 empresas registrado no ano passado. Além disso, o desempenho de setembro ficou bem acima da média mensal de 2024, que é de 18.132 novas empresas, considerando os nove primeiros meses do ano.

“O resultado positivo demonstra que o Estado de São Paulo está na direção certa. As medidas adotadas pela gestão Tarcísio de Freitas para melhorar o ambiente de negócios contribuem na atração de novos investimentos e movimentam a economia paulista como um todo. A abertura de empresas significa também mais renda e emprego”, aponta Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de SP.

Esses resultados vêm em um ano marcado por recordes consecutivos, como os registrados em abril, com 32.411, e julho com 33.975, sendo os maiores números mensais em 26 anos. O saldo líquido de mais de 21 mil novas empresas em setembro não só consolida essa trajetória de crescimento, mas também estabelece novos padrões para o dinamismo do empreendedorismo no estado.

“O saldo líquido de empresas, calculado pela diferença entre aberturas e fechamentos no período, serve como um termômetro da dinâmica empresarial e da vitalidade econômica. A Jucesp tem se dedicado a simplificar os processos de registro e criar condições favoráveis para o empreendedorismo em todo o estado como parte das ações do Governo para fortalecer o ambiente de negócios, o que é essencial para o desenvolvimento sustentável e a geração de empregos”, afirma Márcio Massao Shimomoto, presidente da Jucesp.

SP na Direção Certa

O SP na Direção Certa é um programa do Governo de São Paulo que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública estadual. São medidas que visam dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado. Um dos eixos do programa é a expansão de investimentos dentro do estado de São Paulo. Desde o início da gestão até setembro, foram captados R$ 410 bilhões junto à iniciativa privada.

Além disso, os investimentos estão presentes em iniciativas de qualificação da infraestrutura e melhoria do ambiente de negócios. Por meio do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), cujo portfólio conta com 24 projetos já qualificados, o Governo de São Paulo deve gerar até R$ 245 bilhões em investimentos.