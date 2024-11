SP assina acordo com multinacional belga para promover capacitação médica em epilepsia

O governador Tarcísio de Freitas recebeu nesta terça-feira (26) a Princesa Astrid da Bélgica para a assinatura de uma carta de intenções com a multinacional belga UCB Biopharma para implementar um programa digital de educação médica em epilepsia. A assinatura aconteceu no Palácio dos Bandeirantes com a presença de diplomatas e empresários.

Com o acordo, a Secretaria de Saúde do Governo de São Paulo declara sua intenção de implementar um programa de educação médica com o objetivo de melhorar o manejo terapêutico da epilepsia no sistema de saúde e disseminar informações para a sociedade.

Feito por meio de uma plataforma digital, o programa será destinado a profissionais da saúde do sistema público de saúde. “É muito importante ter protocolos de avanços na área da Saúde. Estamos também avançando na área de oncologia e radiofármacos. A Bélgica e o Estado de São Paulo têm tudo para desenvolver uma política voltada a avanços tecnológicos na área da saúde”, ressaltou o secretário de Saúde, Eleuses Paiva.

O encontro também contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas. Junto a empresários e diplomatas belgas, foram tratadas as temáticas da transição energética e do investimento em energias sustentáveis. “Vamos trabalhar para manter essa excelente relação e esse ambiente de negócios. Temos a presença de empresas de altíssima tecnologia, seja na área do agronegócio, química ou transportes. Vamos preparar o salto que será dado para tornar a nossa produção cada vez mais sustentável”, disse o governador.