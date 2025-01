SP apreende 24 motocicletas em operação contra o transporte irregular nesta segunda (27)

A Prefeitura apreendeu, nesta segunda-feira (27), 24 motocicletas por realizarem transporte clandestino de passageiros por motos via aplicativo. O Departamento de Transportes Públicos, com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), realiza operações para coibir a prática ilegal nas quatro regiões da cidade. Das 24 apreensões de motos que atuavam na prestação do serviço irregular por meio de aplicativo nesta segunda-feira, 6 foram realizadas na Zona Sul; 12 na Zona Leste e 6 na Zona Norte.

O transporte remunerado por moto via aplicativo é proibido por decreto municipal de 2023. O transporte individual de passageiros remunerado sem autorização do município é clandestino, conforme as leis 15.676/2012 e 16.344/2016. Desde o início das operações, em 15 de janeiro, já foram apreendidas um total de 330 motocicletas.

Para estabelecer a proibição desse tipo de transporte na capital, a Prefeitura se baseou em dados concretos sobre o aumento de sinistros, mortes e lesões com o uso de motocicletas na cidade. O crescimento de sinistros e mortes é proporcional ao da frota, que teve um salto de 35% nos últimos dez anos, passando de 833 mil em 2014 para 1,3 milhão em 2024. O número de mortes cresceu 20% de 2023, com 403 óbitos, para 483 em 2024, mesmo com a Faixa Azul e outras medidas importantes de segurança adotadas pela Prefeitura.

Na Zona Sul foi realizada fiscalização em três pontos. Os agentes abordaram motocicletas que tinham condutor e passageiro. Depois de verificarem que a viagem era realizada através de aplicativo, caracterizando transporte remunerado de passageiro com motocicleta, irregular segundo a legislação, era realizada a apreensão. Nesses pontos foram flagrados 6 casos de transporte irregular.

Na Zona Leste a operação também flagrou motocicletas realizando o transporte irregular em três endereços. Os agentes apreenderam 9 motocicletas por realizar transporte remunerado de passageiro via aplicativo nas ações realizadas no período da manhã e 3 à tarde.

Na Zona Norte, as ações realizadas em dois pontos resultaram na apreensão de mais 4 motocicletas no período da manhã. A tarde, as blitze apreenderam mais 2 motos.