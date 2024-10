SP aposta em região turística com ecoturismo e gastronomia regional

A Região Turística entre Rios, Serras e Cafés oferece atrações de viagens que englobam lazer, aventura, natureza e cultura. A área tem 12 municípios: Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul. Com cerca de 350 mil habitantes, a região fica distante de 193 a 290 km da capital e abrange quase todos os segmentos da atividade turística.

Destinos

Conhecida pelo seu ecoturismo generoso, Águas da Prata é ideal para quem quer aproveitar um lugar aconchegante e atrativo. A abundância não está apenas no nome – Águas da Prata é contemplada com a qualidade de suas águas radioativas, alcalinas e bicarbonatadas, além de contar com 10 fontes, todas com propriedades medicinais. Este destino possui dois picos aclamados pelos turistas: o Mirante da Laginha e o Pico do Gavião. Este último é considerado um dos melhores locais para a prática de voo livre, com altitude de 1.663 m.

O município também tem 58 cachoeiras, onde é possível praticar trekking, hiking, canyoning, cascading, rafting e boia-cross. Além dos espaços culturais, Águas da Prata também conta com celeiros de artistas, artesãos e, no último sábado de cada mês, a população se reúne na Estação Ferroviária para cantar a “Seresta de Águas da Prata”.

A cidade de Caconde é composta pelo turismo rural, de aventura e gastronômico e tem o rafting como um dos seus principais atrativos e várias atividades em volta da Represa da Graminha. Esbanja natureza com cachoeiras, lagos, morros e opções para o turista que pratica esportes radicais e para quem quer apenas descansar. Fica no coração da Serra da Mantiqueira e é um destino bem procurado entre as estâncias turísticas do estado. Destaque para as fazendas centenárias que têm tradição em cafeicultura, o Parque Prainha que atende, diariamente, 3 mil pessoas, com espaço para camping, além de uma área com mata nativa e praia fluvial, com grande movimentação de turistas.

Capital estadual da jabuticaba, Casa Branca é a única cidade do estado de São Paulo que recebe visitação nos pomares em produção para que os turistas possam degustar a fruta diretamente do pé (a maior safra acontece de setembro a novembro), conhecer o Ninho da Jabuticaba e ter a oportunidade de vivenciar o passo a passo da exploração das jabuticabeiras desde o plantio, manejo até o transplante. A cidade também faz parte do Caminho da Fé e conta com seu próprio roteiro religioso, chamado de “Caminho do Milagre”, unindo as cidades de Casa Branca e Tambaú através das obras do Irmão Roberto Giovanni e os milagres do Beato Padre Donizetti.

“Do Genoma à Xícara” é um roteiro turístico-cultural, técnico e histórico onde os visitantes percorrem uma lavoura de café para verem de perto a qualidade da produção, o manejo da colheita e da pós-colheita da planta. Nesse “Coffee Trip”, os turistas são levados à sede do histórico Sítio Santa Rita do Olho d’Água onde, além de conhecerem a produção da planta nas antigas fazendas, são recebidos com um legítimo café da roça feito no fogão a lenha, com bolos, pães e geleias caseiras. Esse tour dedicado ao café sai do centro histórico de Espírito Santo do Pinhal. A cultura cafeeira deste município ainda pulsa em prédios como o Palácio do Café, imponente edifício situado na Praça Rio Branco. Em frente está uma estátua de bronze, “O Colhedor de Café”, esculpida por Lecy Beltran, em homenagem aos cafeicultores. Além da cafeicultura, a cidade está criando história na região com uma rota enoturística.

São José do Rio Pardo orgulha-se de ser a cidade onde o famoso engenheiro, escritor, ensaísta e jornalista Euclides da Cunha escreveu parte da sua mais famosa obra, Os Sertões, há mais de 100 anos. Como resultado desse turismo cultural, somado a tantos outros atrativos, o município, com 52.204 habitantes, é referência em sua região. Este destino é privilegiado pela natureza e contempla diversos pontos turísticos a céu aberto, dentre eles, a estátua do Cristo Redentor, localizado no topo de um morro que margeia a cidade, e o Recanto Euclidiano, uma herma (escultura de um busto) localizada às margens do Rio Pardo. Também conta com a Casa de Cultura onde Euclides da Cunha morou e, hoje, abriga um acervo histórico; com a Ponte Metálica, cartão-postal da cidade, que foi reconstruída por Euclides da Cunha e inaugurada em 1901; e a Matriz com arquitetura idealizada por Ramos de Azevedo, com vitrais dinamarqueses e fachada que lembra a catedral francesa de Notre Dame.

São Sebastião da Grama é conhecida como a Capital do Torresmo, a Terra do Azeite Premiado e a Terra do Café de Qualidade e, por isso, continua atraindo pessoas pela sua hospitalidade e qualidade de vida. Este destino foi inserido no cenário turístico nacional com os campeonatos interestadual e brasileiro de mountain bike e a Copa Sudeste de Off Road. Com recursos naturais, o município conta com plantações de eucaliptos, pinho e matas nativas. Privilegiada pela generosidade da natureza, com seu cenário de beleza, é uma cidade onde se respira ar puro e se desfruta da hospitalidade de seu povo. Além disso, o município é também o maior produtor nacional de macadâmia e também começou a investir na produção de abacate. Pertencendo à bacia hidrográfica regional do Rio Pardo, tem como principais córregos o Rio Fartura, o Rio São Domingos e o Córrego Anhumas, sendo que este último é o responsável pelo abastecimento da cidade.