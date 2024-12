SP amplia proteção às mulheres com protocolo Não se Cale em supermercados

A Secretaria de Políticas para a Mulher, em parceria com a Associação Paulista de Supermercados (Apas), está implementando uma importante iniciativa voltada para a proteção das mulheres em situação de violência. O projeto, denominado Protocolo Não se Cale, visa estabelecer um ambiente seguro e acolhedor nos supermercados de todo o estado de São Paulo.

Valéria Bolsonaro, Secretária de Políticas para a Mulher, enfatizou a relevância dessa ação: “Nosso objetivo é fortalecer a rede de proteção às mulheres em locais de grande fluxo, como os supermercados. O Protocolo Não se Cale oferece um meio seguro e discreto para que as vítimas possam buscar ajuda, aumentando assim a segurança nos espaços que frequentamos diariamente.”

A Apas, ao divulgar este protocolo, incentiva seus associados a promover campanhas que incentivem as mulheres a relatar situações de abuso ou violência sem medo. Como parte da estratégia, os supermercados são encorajados a afixar cartazes informativos sobre o protocolo em suas dependências. Aqueles que desejarem capacitar suas equipes para melhor acolher as vítimas podem se inscrever através do link: https://forms.univesp.br/nao-se-cale/.

Erlon Ortega, Presidente da Apas, ressaltou a importância dessa iniciativa: “Os supermercados são locais que as mulheres visitam frequentemente, por isso é fundamental apoiarmos o Protocolo Não se Cale. Temos um papel significativo na sociedade que vai além do atendimento às necessidades básicas; devemos promover um ambiente seguro e consciente, ajudando no combate à violência e garantindo que as mulheres se sintam protegidas e acolhidas.”

Entendendo o Protocolo Não se Cale

Instituído em agosto de 2023 por meio da Lei nº 17.621/2023 e dos Decretos nº 67.856 e 68.477, o Protocolo Não se Cale estabelece formas padronizadas para acolhimento e apoio às vítimas de violência. Um dos principais elementos do protocolo é um gesto universal de pedido de ajuda: a mão aberta voltada para cima, com o polegar dobrado para o centro e os dedos fechados em punho.

Quando esse sinal é identificado ou quando um pedido de ajuda é feito verbalmente, profissionais capacitados devem conduzir a vítima a um local seguro, distante do agressor, assegurando o suporte necessário. Se necessário, as autoridades policiais ou o SAMU serão acionados, sempre respeitando as escolhas da mulher.

SP Por Todas

O movimento SP Por Todas é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo com o intuito de aumentar a visibilidade das políticas públicas direcionadas às mulheres e expandir a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira disponível. Entre as novas soluções introduzidas desde março de 2024 estão o aplicativo SP Mulher Segura, que permite conexão rápida com a polícia em situações de risco, além da criação de novas salas na Delegacia da Defesa da Mulher com atendimento 24 horas.