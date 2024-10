SP amplia área do Parque Estadual Serra do Mar e incorpora espécies ameaçadas de extinção

A maior unidade de conservação e proteção integral do estado terá sua área expandida. O Parque Estadual Serra do Mar (PESM) contará agora com mais 10,3 hectares – equivalente a 10 campos de futebol –, além dos 322.293 hectares já existentes. A área de mata nativa renascente fica no Núcleo Itutinga Pilões (NIP), em Cubatão, na Baixada Santista, no bairro Cota 200. A proposta de expansão foi apresentada e aprovada por unanimidade por todo o colegiado na 438ª Reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), realizada no último dia 25.

Para incorporação da área ao parque, foi realizado um estudo da fauna e flora do território que apontou a existência de 38 espécies de plantas, sendo uma delas o palmito-juçara (Euterpe edulis), que está em extinção; e mais 117 espécies de animais, sendo 94 de aves e 23 de animais selvagens, como jararaca, tatu-galinha, bicho-preguiça, tamanduá-mirim, jaguatirica, quati, cachorro-do-mato.

A área remanescente de mata nativa foi doada à Fundação Florestal pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), que havia erguido no local o Conjunto Cubatão K, que recebeu famílias que viviam em área de risco nas encostas da serra. É um pacote de iniciativas do Governo do Estado para melhorar a vida da população e proteger o meio ambiente.

“Esta ação diz muito sobre o cuidado que temos com a preservação ambiental. Está voltando para o Estado uma área de vegetação que, apesar da urbanização em volta, não sofreu intervenção. Temos o prazer de receber essa reintegração florestal, que contará com toda a nossa proteção”, comentou Rodrigo Levkovicz, diretor executivo da Fundação Florestal, órgão vinculado à Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo.

A partir da integração da nova área ao parque, o território pertencerá ao Estado e impedirá que novas construções irregulares e invasões ocorram no local, que poderá servir também para a realização de ações com foco na educação ambiental, por exemplo, o Projeto Ciência Cidadã, que tem como uma de suas iniciativas a observação de aves. O bairro Cota 200 não sofrerá nenhuma intervenção por parte do Estado e continuará sob responsabilidade da gestão municipal.

“Estamos aqui para frisar políticas de Estado que perpassam governos. Temos que colocar assuntos como meio ambiente e infraestrutura em pauta e, sempre que possível, institucionalizar e fortalecer a governança. Todo tema que tiver uma premissa bem estabelecida para continuar preservando e restaurando nosso meio ambiente e fazendo o melhor para o estado de São Paulo”, destacou Natália Resende, presidente do conselho e secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado.

Outros temas

Ainda na reunião do Consema, foi apresentada para apreciação do colegiado a proposta de criação da Política Estadual de Geodiversidade, Geoturismo e Geoparques para o Estado de São Paulo trazida pelo professor da Unesp José Alexandre de Jesus Perinotto. A pauta foi aprovada, por unanimidade, para passar pela Comissão Temática de Políticas Públicas do Consema. A iniciativa tem como objetivo preservar as cavidades naturais do estado, como cavernas e grutas.

Parque Estadual Serra do Mar

Criado em 1977, o Parque Estadual Serra do Mar representa a maior porção contínua preservada de Mata Atlântica no Brasil. Seus mais de 360 mil hectares possuem uma série de trilhas e pontos de apoio ao turista e percorrem 25 municípios paulistas desde a divisa do estado com o Rio de Janeiro até o litoral sul paulista. É o maior corredor biológico da Mata Atlântica no Brasil e possui 1.361 espécies de animais e cerca de 1.200 tipos de plantas registrados, segundo o Ibama. Abriga animais em risco de extinção no país, como o macaco-prego, o bicho-preguiça e a anta.