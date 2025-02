SP adota metodologia internacional para modernizar rodovias do Lote Paranapanema

A Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP), planeja a publicação do edital para a concessão à iniciativa privada de um trecho de 282,3 quilômetros do projeto Lote Paranapanema até abril deste ano. O objetivo desta ação é melhorar a infraestrutura viária e a segurança nas estradas, adotando a metodologia iRAP (International Road Assessment Programme).

A metodologia iRAP, já utilizada em diversas nações, fornece uma classificação da segurança das rodovias paulistas através de indicadores internacionais. Em colaboração com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SP), o programa delineará medidas preventivas e investimentos que visam mitigar os riscos associados a acidentes.

Este sistema global conta com quatro protocolos que tratam da segurança nas rodovias: mapeamento de risco, monitoramento do desempenho, classificação por estrelas e elaboração de um plano de investimentos para garantir estradas mais seguras.

Além da modernização na sinalização e na iluminação, o projeto também inclui a instalação de dispositivos de segurança, como barreiras e defensas, além de sonorizadores, especialmente em áreas com maior fluxo de veículos, a fim de reforçar a segurança viária.

A concessão terá um prazo de 30 anos e um investimento estimado em R$ 4,7 bilhões, beneficiando diretamente 13 municípios: Angatuba, Bernardino de Campos, Buri, Campina do Monte Alegre, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Itaí, Itapetininga, Ourinhos, Paranapanema, Piraju e Tejupá.

Por meio dessa parceria público-privada (PPP), o projeto não apenas prevê melhorias na operação e manutenção do trecho que conecta Itapetininga a Ourinhos, mas também a construção de faixas adicionais, acostamentos e passarelas. O leilão para essa concessão está agendado para o primeiro semestre de 2025 e está inserido no âmbito do PPI-SP coordenado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos.

O projeto abrange trechos das seguintes rodovias: Raposo Tavares (SP-270), Rodovia Engenheiro Lauri Simões de Barros (SP-189), Rodovia Mello Peixoto (SP-278), Acesso Ivens Vieira (SPA-204/270) e Rodovia Engenheiro Edson Martins de Lara (SPA 245/270).

Programa de Parcerias de Investimentos

O PPI-SP é uma iniciativa promovida pelo Governo do Estado com o intuito de ampliar as oportunidades para investimento e desenvolvimento socioeconômico em São Paulo. Com um foco direcionado para áreas como Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP implementa o maior programa histórico de investimentos com o setor privado no estado. Até o momento, foram qualificados 29 projetos totalizando uma carteira superior a R$ 494 bilhões.