SP abre vagas para feiras de artesanato em janeiro de 2025

A Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para artesãos e manualistas que queiram expor seus trabalhos nas feiras de janeiro do programa Mãos e Mentes Paulistanas. Realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o projeto tem como objetivo apoiar artesãos e manualistas da cidade, oferecendo oportunidades de comercialização e qualificação profissional. Durante o mês de janeiro serão realizadas feiras em 16 pontos diferentes da cidade com mais de 230 vagas para os artesãos credenciados no programa.

Inscrições para feiras

Os interessados têm até o dia 20 de dezembro para fazer sua inscrição para as feiras do mês. A participação nas feiras é gratuita. Para se candidatar, o empreendedor manual deve ser credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas; vender apenas peças feitas à mão pelo próprio artesão; possuir certificado de uma das turmas de 01 a 15 ou ter concluído os cursos “Modelagem de Negócios” e “Planejamento de Coleção” da qualificação empreendedora do programa e ainda ter a disponibilidade de estar presente no evento durante todo o período de realização.

A seleção para cada uma das ações é feita por meio sorteios ao vivo, transmitidos no canal do programa no YouTube. Empreendedores manuais interessados em participar das ações podem fazer o cadastro para se credenciar pelo link.

Ao longo do mês de janeiro, as feiras vão acontecer em 16 localidades de todas as regiões da Capital, sendo: Sacolão da Freguesia do Ó, Largo do Clipper, Parque Toronto, Parque Anhanguera e Bairro de Santana (Zona Norte); Parque Jardim das Perdizes (Zona Oeste); Mercadão Municipal de São Miguel Paulista e Parque do Carmo (Zona Leste); Parque Severo Gomes e Parque Cordeiro – Martin Luther King (Zona Sul); e Praça da Sé, Praça Antônio Prado, Praça do Patriarca, Praça Ramos de Azevedo, Parque Buenos Aires e Bairro da Liberdade (Centro).

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, o Mãos e Mentes Paulistanas.

Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa.

Serviço

Inscrição – Feiras de artesanato do mês de janeiro

Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 18 e 19, 25 e 26 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 16h (sábado) e das 10h às 14h (domingo)

Local: Sacolão Freguesia do Ó

Endereço: Avenida João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã

Feira de Artesanato Largo do Clipper

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 17, 24 e 31 de janeiro de 2025

Horário: 11h às 18h

Local: Largo do Clipper

Endereço: Largo do Clipper – Vila Albertina

Feira de Artesanato Parque Toronto

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Toronto

Endereço: Av. Cardeal Motta, 84 – City América

Feira de Artesanato Parque do Carmo

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque do Carmo

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera

Feira Parque Buenos Aires

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Buenos Aires

Endereço: Av. Angélica, 1500 – Higienópolis



Feira de Artesanato Parque Severo Gomes

Inscrições até 20/12 pelo link

Data do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Severo Gomes

Endereço: Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta

Feira de Artesanato Parque Cordeiro – Martin Luther King

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Cordeiro – Martin Luther King

Endereço: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre

Feira de Artesanato Parque Anhanguera

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Anhanguera

Endereço: Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 – Antiga, Estr. de Perus

Feira de Artesanato Parque Jardim das Perdizes

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 25 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Jardim das Perdizes

Endereço: Passagem Quatro, s/n – Água Branca

Feira de Artesanato Praça Antônio Prado

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Antônio Prado

Endereço: Praça Antônio Prado – Sé

Feira de Artesanato Praça do Patriarca

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Praça do Patriarca

Endereço: Praça do Patriarca – Sé

Feira de Artesanato Praça Ramos de Azevedo

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo – Sé

Feira de Artesanato Praça da Sé

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça da Sé – Sé

Feira de Artesanato Bairro da Liberdade

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 26 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 16h

Local: Praça da Liberdade

Endereço: Rua Galvão Bueno (em cima do Viaduto Cidade de Osaka) – Centro

Feira de Artesanato Mercado Municipal de São Miguel Paulista

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Mercado Municipal de São Miguel Paulista

Endereço: Avenida Marechal Tito, 567 – Cidade Nitro Operária

Feira de Artesanato Bairro de Santana

Inscrições até 20/12 pelo link

Datas do evento: 27 a 31 de janeiro de 2025

Horário: 10h às 17h

Local: Bairro de Santana

Endereço: Cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Leite de Morais (ao lado da estação Santana do metrô)