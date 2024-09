SP abre as inscrições para a corrida e caminhada pela saúde na 8ª edição da Icesp Run

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), unidade que integra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e está ligada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, promove a 8ª edição da Icesp Run, corrida e caminhada pela saúde. O evento acontece no dia 1º de dezembro, a partir das 7h, com largada na Praça Charles Miller, no Complexo Esportivo do Pacaembu, zona oeste da capital paulista.

A prova tem o objetivo de ressaltar a importância da prática de atividades físicas regulares como medida de prevenção do câncer e também como forma de auxiliar na reabilitação de pacientes já diagnosticados com a doença. Além disso, o resultado financeiro arrecadado será integralmente revertido ao desenvolvimento de projetos de assistência, ensino e pesquisa no Instituto.

Assim como nos anos anteriores, a Icesp Run conta com percursos de 5 km e 10 km para corrida, além da caminhada de 5k. Haverá também baterias especiais destinadas à faixa etária de 4 a 17 anos, tudo com o objetivo de reforçar a necessidade dos cuidados com a saúde desde a infância até a vida adulta.

“O objetivo da Icesp Run é, especialmente, incentivar a todos sobre a adoção de hábitos saudáveis e a prática de exercícios, fundamentais para o bem-estar físico e mental, além de ser importante na prevenção de doenças. É muito satisfatório ver, a cada ano, a Icesp Run reunindo cada vez mais participantes em torno dessa iniciativa tão importante”, destaca o presidente do conselho diretor do Icesp, Prof. Dr. William Nahas.

A diretora executiva do Icesp, Joyce Chacon Fernandes, comenta sobre a evolução da corrida: “Iniciamos a Icesp Run, em 2015, com apenas 200 participantes. Atualmente, a prova está consolidada no calendário de atividades da cidade e cresce mais a cada ano. Nesse movimento pela saúde, a proposta é contemplar todos os públicos dos diversos níveis de preparo físico, e assim reunir os mais experientes e preparados, além de incentivar os primeiros passos daqueles que estão começando uma atividade física e fazem questão de participar deste movimento em prol da saúde”, finaliza a diretora.



Os interessados em participar podem fazer sua inscrição online pelo site: http://www.corridaicesprun.org.br.

Serviço

8ª edição Icesp Run

Data: 1º de dezembro

Horário: 7h

Local: Complexo Esportivo do Pacaembu (Praça Charles Miller)

Sobre o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)

O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo é o maior hospital oncológico da América Latina que atende, exclusivamente, pela rede pública de saúde. Está localizado na região central da capital e integra o complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Inaugurado em maio de 2008, já atendeu cerca de 140 mil pacientes. Atualmente, possui uma média anual de 38 mil pacientes ativos (em tratamento e acompanhamento). Em reconhecimento por seu compromisso com a Qualidade e Segurança do paciente, o Icesp é acreditado internacionalmente, desde 2014, pela Joint Commission International (JCI) e pela Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF).