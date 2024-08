Sorriso Maroto canta para cerca de 35 mil pessoas em São Paulo

No último sábado, dia 03 de agosto, foi a vez de São Paulo receber a festa especial “Sorriso Maroto – As Antigas”. O grupo cantou seus maiores sucessos para cerca de 35 mil pessoas no Distrito Anhembi e arrecadou mais de 150 mil reais para o projeto “Espalhando Sorrisos”, além de 3,5 toneladas de alimentos.

Nas quase 5 horas de show, o Sorriso Maroto desfilou os grandes sucessos da carreira, o lado B da banda e todas as mais pedidas dos fãs. Como em todas as apresentações do “Sorriso Maroto – As Antigas”, na música “Me Olha nos Olhos”, Bruno convidou uma fã para estar no palco com a banda. O público pôde também aproveitar os totens interativos e os locais instagrameáveis durante toda a apresentação.

O projeto social “Espalhando Sorrisos” ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em todo show, a banda doa parte dos valores arrecadados com a venda dos ingressos, além de pastas, escovas de dente e fio dental que são doados pelo público em stands dentro dos eventos.

Durante a apresentação, a banda anunciou uma nova data para o “Sorriso Maroto – As Antigas”, na capital paulista. O show acontecerá no dia 07 de dezembro, novamente no Distrito Anhembi, e os ingressos estarão a venda a partir do dia 08 de agosto, ao meio-dia.