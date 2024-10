Sol e calor voltam a SP nesta terça (22), com pancadas de chuva à tarde

O calor durante o dia e o aumento da umidade com a brisa marítima à tarde são os principais responsáveis pelo clima instável na Grande São Paulo nesta semana, deixando a região com condições para pancadas isoladas de chuva.

“Durante toda a semana teremos condições para pancadas de chuva, por vários motivos. A partir desta terça (22), a temperatura sobe e temos ar úmido sobre São Paulo, e o calor e umidade disponível geram nuvens que provocam pancadas de chuva”, diz Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta terça deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros devem variar entre mínimas de 17°C de madrugada e máximas que podem se aproximar dos 30°C. No final da tarde, o calor e a chegada da brisa marítima favorecem a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas.

Na quarta-feira (23) é previsto um dia mais nublado, com possibilidade de garoa no decorrer do dia e chuva de maior intensidade entre o fim da tarde e a noite. Devido ao tempo fechado e úmido, os termômetros devem marcar mínimas de 19°C e máximas de 28°C.

Na quinta (24) e na sexta-feira (25), o sol volta a aparecer e o clima será semelhante ao desta terça, com calor na casa dos 28°C e chance de pancadas de chuva. No entanto, uma frente fria chega à região entre sexta e sábado (26), derrubando a temperatura para máximas de 22°C e provocando garoa a qualquer momento.

“Na sexta, enquanto um ciclone se afasta em alto-mar, as áreas de chuva da frente fria que crescem no interior do continente vão se espalhar sobre São Paulo. Isto traz aumento das condições para pancadas de chuva e risco de ventos fortes. Antes disso, tem pancadas de chuva no estado de São Paulo de forma geral porque tem umidade, vai esquentar. São pancadas de chuva isoladas, e algumas poderão ser moderadas a forte”, conta Pegorim.

Se a capital terá um dia de calor, esta terça-feira será mais fresca na Baixada Santista e no litoral norte do estado. Nessas regiões litorâneas, a temperatura se manterá amena, com máxima de 25°C, mas não há previsão de chuva.

Já no interior do estado, a Climatempo prevê que São José do Rio Preto terá o céu nublado o dia todo, com possibilidade de garoa de manhã e chuva à noite. A temperatura deve variar entre 22°C e 29°C.

Já em Ribeirão Preto, o sol deve aparecer durante o dia, mas haverá muitas nuvens, sem previsão de chuva e com temperaturas entre entre 21°C e 30°C. Ao contrário de Campinas, onde o sol aparecerá cedo, mas a nebulosidade aumentará deixando a noite com chance de garoa. Os termômetros ficarão entre 21°C e 32°C.

CICLONE EXTRATROPICAL CHEGA AO RS NA QUARTA-FEIRA (23)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de ciclone extratropical na região Sul do país nesta semana. Segundo os dados do instituto, o ciclone deve se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, possivelmente entre a noite de quarta-feira (23) e a madrugada de quinta (24), podendo provocar ventos moderados a fortes na faixa litorânea dos três estados do Sul.

“As áreas de instabilidade provocadas pelo calor e umidade associada ao sistema de baixa pressão irão provocar pancadas de chuvas no oeste do Paraná e centro-oeste do planalto sul de Santa Catarina”, informou o Inmet. “À medida que ele se forma, provocará volumes significativos de chuva e ventos fortes. Nestes casos, o sol também aparece por alguns momentos e o tempo fica calmo, mas em seguida o céu fica encoberto, com chuvas e ventos moderados a fortes.”

O Inmet destaca, porém, que o ciclone está se deslocando do continente para o mar e atrás dele chegará uma frente fria para baixar as temperaturas.

“As áreas mais atingidas pelos volumes de chuva e rajadas de vento serão as regiões brasileiras próximas do Uruguai, norte da Argentina e no Paraguai. Nas demais regiões e incluindo a capital gaúcha também haverá ventania com chuva mais fraca comparada às demais regiões do estado gaúcho. No geral, os ventos poderão variar de 50 a 70 km/h, com rajadas que podem superar os 100 km/h nas regiões citadas”, informou o instituto.