Sob forte chuva, São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

Toda região da cidade de São Paulo entrou em estado de atenção na tarde deste sábado (2) para alagamentos por causa da forte chuva, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

Conforme o alerta, a capital é afetada por áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido, que estão provocando pancadas de chuva com intensidade moderada a forte entre as zonas oeste, sul, marginal Pinheiros e centro.

O deslocamento lento das instabilidades vai potencializar a formação de alagamentos. O tempo segue instável até o fim da tarde, e as todas as regiões da capital e municípios vizinhos poderão ter chuva até porque novas áreas estão se formando nos arredores da Grande São Paulo, principalmente nas regiões de Jundiaí, São Roque e Campinas”, diz trecho do comunicado do CGE.

Para amenizar os efeitos de alagamentos, a Prefeitura de São Paulo orienta que evitar transitar em ruas alagadas, enfrentar correntezas em meio a inundações, se manter em local seguro, pedir ajuda de órgãos oficiais, se manter longe de rede elétrica e não se abrigar da chuva debaixo de árvores.