Skate Run 2024: Maior corrida de skate no Centro Histórico

No próximo domingo (22), a cidade de São Paulo (SP) será tomada por skates, pets e famílias com a realização da Skate Run 2024, um evento que promete agitar o Centro Histórico da capital paulista.

A partir das 8h, skatistas de todas as idades se reunirão no Viaduto do Chá, local de largada e chegada do percurso, para participar da maior corrida de skate do Brasil, que tem o Instituto Sandro Dias como organizador desta que é a 11ª edição da prova.

O trajeto é repleto de pontos icônicos da cidade. Os participantes passarão pelo Vale do Anhangabaú, Avenida Ipiranga, Avenida São João e o Teatro Municipal de São Paulo, oferecendo uma experiência única de esportes urbanos com o pano de fundo da arquitetura histórica.

A Skate Run 2024 oferece diversas opções de participação, com categorias pensadas para atender a diferentes perfis.

Destaque para competição que é destinada aos mais experientes e competitivos. Já a diversão/passeio é ideal para quem busca curtir o dia de skate com amigos ou família. Os menores de 14 anos, que são crianças e adolescentes, poderão participar acompanhados de seus pais ou responsáveis.

A categoria Pet&Family será uma das grandes atrações do evento, onde skatistas podem trazer seus pets para aproveitar a experiência juntos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial: skaterun.com.br.

”A Skate Run é mais do que uma competição – é um evento que celebra o estilo de vida urbano, a convivência em espaços públicos e a inclusão, reunindo diferentes gerações e até mesmo pets em uma grande festa. Além disso, proporciona a oportunidade de explorar São Paulo de uma maneira diferente, sobre rodas, e em contato com o vibrante cenário cultural do Centro”, contou Darcio França, um dos idealizadores da Skate Run.

O hexacampeão mundial e embaixador da Skate Run, Sandro Dias, comemorou mais um evento no país deste porte: “É uma prova que está se consolidando ao longo do tempo, e espero que continue por muitos anos, pois representa uma grande confraternização do skate. Skatistas de todas as modalidades participam, o que torna o evento ainda mais especial.”

Confira os resultados da Skate Run 2023

Competição 6km feminino

Georgia Bontorin

Patrícia Rodrigues

Vitória Pacheco

Nayara Nishimuta

Cristiane Andrigo

Competição 6km masculino

Murilo Medeiros

Vitor Salazar

Vitor Collini

Bruno Bollineli

Vitor Abiel Bazzi

Diversão 3km feminino

Nani Cavalcante

Marina Borges

Rafaela Ferraz

Stephany Dias

Nicolly Dias

Diversão 3km masculino

José Carlos Souza

Alberto Cordeiro

Gabriel da Câmara

Anderson Oliveira

Luigy Pereira

Família 3km

Lelo Pilhada

Emily Conceição

José Maurício

Nelson Vasco

Arthur Vasco