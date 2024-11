SJC leva serviços de documentação à cidade de Guararema 

Os moradores do município de Guararema, situado na Região Administrativa da Grande São Paulo, terão acesso aos serviços de documentação oferecidos por meio da van do Cidadania Itinerante, iniciativa da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) que visa levar este atendimento por todo o Estado de São Paulo. A unidade móvel do projeto ficará na cidade nos dias 05 e 06 de novembro, na Av. Francisca Lerário, nº 9177.

Serão distribuídas 100 senhas por dia, em ordem de chegada, com término uma hora antes do horário previsto para o final dos atendimentos. Confira os endereços e horários no final do texto.

Lançado em junho de 2022, o Cidadania Itinerante atingiu a marca de 219 mil serviços solicitados, por mais de 63 mil pessoas da região metropolitana, interior e litoral do estado de São Paulo, e diversos bairros da capital paulista.

Serviços disponíveis para a população:

Agendamento de 1.ª e 2.ª via de RG;

Agendamento de 2.ª via de CNH;

Agendamento na Receita Federal;

Atestado de antecedentes criminais;

Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular;

Consulta Serasa;

Criação de conta GOV;

Elaboração de currículo;

Emissão 2.ª via de CPF e título de eleitor;

Emissão de 2.ª via de contas (água e luz);

Encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC;

Entrada no seguro-desemprego;

Orientações com Procon e Defensoria Pública;

Orientações migratórias com a Organização Internacional para as Migrações (OIM);

Recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa;

Registro de boletim de ocorrência;

Solicitação de 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito.

Serviço: Cidadania Itinerante no município de Guararema

Data e Horário: Terça-feira (05) e quarta-feira (06), das 09h às 17h

Endereço: Av. Francisca Lerário, 9177 – Parque Agrinco, Guararema – SP