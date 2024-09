Sistema permite pesagem de caminhões em movimento nas rodovias concedidas

Prevista no contrato regido pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado, a tecnologia HS-WIM (High Speed Weigh in Motion) realiza a pesagem de caminhões e carretas em movimento nas rodovias. Nos trechos sob concessão, são seis pórticos instalados em funcionamento.

O sistema permite que seja feita a triagem dos veículos pesados na própria faixa de rolamento e em velocidade de operação, sem necessidade de adentrar no Posto Geral de Fiscalização (PGF) para realizar a triagem pela balança seletiva. Caso o veículo não esteja com sobrepeso, o motorista é avisado por meio do Painel de Mensagem Variável (PMV) para seguir viagem.

Se for detectada alguma anomalia, como excesso de peso ou problemas de dimensões estruturais, aparecerá no PMV a mensagem “Pesagem Obrigatória”, indicando que o motorista se dirija até o PGF para fazer a pesagem habitual. No local, o agente de fiscalização irá emitir o auto de infração. A multa pode variar de R$ 130,16 a R$ 293,47, proporcional ao peso excedente, com a perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Conforme explica José Tavares, supervisor de equipes da Diretoria de Operações da ARTESP, veículos de carga que trafegam sobrecarregados são um agravante para a segurança e conservação das rodovias. “O excesso de peso potencializa o risco de acidentes por conta da alteração nas condições de dirigibilidade dos veículos como elevação do eixo do centro de gravidade, aumento da relação peso/potência e sobrecarga no sistema de frenagem. Além disso, provoca o desgaste do pavimento e reduz a sua vida útil”.

Dessa forma, o sistema de pesagem em movimento (HS-WIM) garante efetividade na fiscalização com operação 24h ininterruptas sem necessidade de presença humana; maior durabilidade do pavimento devido à diminuição do excesso de peso; segurança viária e conforto aos motoristas, já que apenas os veículos com excesso de carga ou com irregularidades precisarão entrar no posto de pesagem para aferição.

Funcionamento da tecnologia HS-WIM

Os pórticos instalados sobre as faixas de rolamento são equipados com câmeras, leitoras de tags de radiofrequência, scanner laser e câmeras panorâmicas. Os sensores de peso são instalados no pavimento da rodovia e, com a integração dos equipamentos é possível detectar e classificar o veículo, o peso bruto total, peso por eixo e por conjunto de eixo, além de identificar a placa do veículo e suas dimensões (altura, largura, comprimento).

Localização do sistema em rodovias concedidas:

Entrevias

• SP-330 – km 373 Norte – em funcionamento

• SP-330 – km 373 Sul – em funcionamento

• SP-330 – km 448 Sul – em funcionamento

• SP-322 – km 358 Leste – em funcionamento

Eixo SP

• SP-310 – km 197 Sul – em funcionamento

• SP-294 – km 644 Leste – em funcionamento

Estão em fase final de implantação mais dois sistemas na Entrevias e dois na Eixo SP, além de três na EcoNoroeste, dois no Rodoanel Norte e em novos contratos.