Sistema Anchieta-Imigrantes sedia uma das mais tradicionais provas de ciclismo do Brasil

O Sistema Anchieta-Imigrantes sediará uma das mais tradicionais competições ciclísticas do Brasil. Na segunda-feira, dia 8, os trechos de planalto das rodovias Anchieta e Imigrantes vão receber cerca de 300 ciclistas da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho, que existe desde 1932, em homenagem aos envolvidos da Revolução Constitucionalista. O evento não só promete uma competição de alto nível, mas também posiciona as rodovias paulistas como anfitriãs de grandes eventos esportivos.

Sob supervisão da Federação Paulista de Ciclismo (FPC) e da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), a 74ª edição da prova terá percurso de mais de 100 quilômetros, ida e volta, e será dividida nas categorias Elite, Sub-23 e Open Master. A largada da equipe masculina está marcada para as 7h e da equipe feminina para 9h.

A segurança e a fluidez do evento serão asseguradas por uma colaboração estratégica entre Ecovias, Policiamento Rodoviário e a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), com sinalização e bloqueios em diversos pontos das rodovias Anchieta, Imigrantes e Interligação Planalto. Nas áreas onde acontecerão os bloqueios, os motoristas serão conduzidos em comboios, acompanhados pelas viaturas do Policiamento Rodoviário e veículos da concessionária, garantindo a segurança e fluidez ao longo do percurso, tanto para os esportistas quanto motoristas que utilizam o SAI.

“Estamos orgulhosos em sediar este evento histórico no Sistema Anchieta-Imigrantes. Esta oportunidade não apenas reforça nosso compromisso com a segurança e a excelência operacional, mas também destaca o papel fundamental da Ecovias em promover iniciativas que impulsionam o esporte e fortalecem a comunidade. Estamos ansiosos para receber atletas de elite neste cenário único, proporcionando uma experiência memorável para todos os envolvidos”, destacou Fernando Ferreira, Gerente de Operações da Ecovias.

Edu Gasperini, organizador do evento, enfatizou a importância deste marco para o ciclismo brasileiro: “É um privilégio ver nossa prova sendo realizada pela primeira vez neste trecho tão significativo. A parceria com Ecovias, Policiamento Rodoviário e Artesp não apenas garante a segurança dos atletas, mas também proporciona uma experiência inesquecível para todos os envolvidos, consolidando este evento como um marco no calendário esportivo nacional”.

Os atletas realizarão o trajeto da prova partindo do km 10 da rodovia Anchieta, sentido litoral, e seguirão até o km 29, pela pista central. Os ciclistas seguirão pela Interligação, sentido Planalto, e retornarão sentido São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes. As pistas auxiliares serão dedicadas e devidamente sinalizadas com barreiras para garantir a passagem segura dos esportistas.

Recurso operacional

Na segunda-feira, dia 8 de julho, a Ecovias mobilizará 13 veículos operacionais, entre eles guinchos, unidades de guincho para remoção de veículos, além de veículos de inspeção de tráfego e carros de apoio. O Policiamento Rodoviário contribuirá com 11 viaturas. O Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, em conjunto com o policiamento, monitorará o tráfego por meio das mais de 160 câmeras. Adicionalmente, os painéis eletrônicos (PMVs) informarão os motoristas sobre o evento e seus devidos bloqueios, garantindo a correta sinalização durante o percurso.

Interdições

Os motoristas partirão da pista central da rodovia Anchieta, na altura do km 10, sentido litoral, e seguirão até o km 40, onde acessarão a Interligação, que estará parcialmente bloqueada no sentido Planalto. Em seguida, os esportistas percorrerão a pista norte da rodovia dos Imigrantes, do km 40 ao km 42, onde farão o retorno e voltarão pelo mesmo trajeto. Em alguns trechos, a concessionária organizará comboios com motoristas para garantir a segurança viária dos usuários e ciclistas.

Histórico

A Prova Ciclística, criada em 1932 pelo jornalista Cásper Líbero em homenagem à Revolução Constitucionalista, é realizada pelo jornal A Gazeta Esportiva. Desde 1997, o evento é um feriado oficial em São Paulo.

O maior campeão masculino é o argentino Francisco Chamorro, com quatro títulos, e confirmado para este ano. Entre as mulheres, Cláudia Carceroni e Luciene Ferreira compartilham o recorde de quatro vitórias.

Os cinco primeiros colocados de cada pelotão receberão prêmios em dinheiro, além de pódio e troféu. Ciclistas com mais de cinco minutos de diferença do pelotão principal em seis pontos de corte serão desclassificados e deverão entrar no carro da organização.

SERVIÇO:

74ª EDIÇÃO DA PROVA CICLÍSTICA INTERNACIONAL 9 DE JULHO

Data: 08 de julho – segunda-feira

Local: Km 10 da rodovia Anchieta

Horário: a partir das 7h.