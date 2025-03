Sine de Mauá tem mais de 1158 vagas de emprego cadastradas

A Casa do Trabalhador de Mauá, administrada pela Prefeitura, é uma importante ferramenta para quem busca uma recolocação profissional ou um primeiro emprego. Atualmente, o serviço conta com 1158 vagas de emprego cadastradas. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, em empresas localizadas em Mauá, em outras cidades da região do ABC e da Capital.



Os maiores números de vagas disponíveis são para operador de telemarketing (700), inclusive PCD. Existem ainda oportunidades de vendedor externo, costureiro (a), repositor de supermercado, auxiliar operacional de logística, operador de moinho e servente de obas. A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.



Os interessados também podem se inscrever no canal de informações da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo pelo WhatsApp, acessando o link https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.



Além disso, é possível cadastrar os dados para oportunidades futuras, caso não haja vagas compatíveis no momento.



Como se candidatar:



Os candidatos devem comparecer à Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho (versão impressa ou digital). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

