MBRAS abre mais de 20 vagas

A MBRAS, boutique imobiliária especializada no mercado de altíssimo padrão, anuncia a abertura de 20 vagas para profissionais de diversas áreas, incluindo vendas, marketing, inovação, inteligência artificial e tecnologia.

Com sede em São Paulo e presença internacional em cidades como Londres, Nova Iorque, Miami e Lisboa, a MBRAS se destaca pelo atendimento exclusivo e pela discrição em suas negociações. Agora, a empresa busca novos talentos para acompanhar seu crescimento e fortalecer sua atuação no segmento imobiliário de luxo.

“Buscamos profissionais que compartilhem nosso compromisso com excelência, inovação e alto desempenho. Queremos talentos apaixonados pelo mercado imobiliário de luxo, que enxerguem oportunidades de crescimento e desejem evoluir junto com a MBRAS”, destaca Lucas Melo, diretor executivo da empresa.

Para algumas posições, como consultor de vendas, experiência prévia no setor comercial é um diferencial, além de formação superior em qualquer área. Os novos contratados terão acesso a treinamentos e suporte contínuo para aprimorar suas habilidades e atuar no segmento de luxo. A empresa oferece remuneração competitiva e comissionamento atrativo para as funções elegíveis.