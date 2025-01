Carteira de Trabalho Digital lança função para alertar vagas de emprego

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou uma nova funcionalidade no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que agora permitirá aos trabalhadores receber notificações sempre que surgirem ofertas de emprego em suas respectivas regiões. Essa inovação vem para substituir o antigo aplicativo Sine Fácil, que foi descontinuado.

Centralização e facilidade no acesso às vagas

A centralização dos serviços do ministério em um único aplicativo visa facilitar a comunicação entre empregadores e candidatos a vagas de emprego, otimizando o processo de busca por oportunidades. Para acessar essa funcionalidade, os trabalhadores precisarão atualizar suas informações pessoais e objetivos profissionais dentro do aplicativo da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), disponível gratuitamente nas lojas virtuais para dispositivos Android e iOS.

Os usuários poderão informar seus dados ao clicar no ícone “maleta” localizado na parte inferior da tela ou na aba “emprego” no menu de opções. Após a atualização, será possível consultar as oportunidades disponíveis na seção “vagas de emprego”, que mostrará as opções compatíveis com o perfil cadastrado. Se alguma vaga despertar interesse, o trabalhador pode selecioná-la e seguir os passos necessários para participar do processo seletivo.

CTPS Digital: um serviço essencial para trabalhadores

A Carteira de Trabalho Digital é atualmente o serviço mais utilizado do governo federal, contabilizando mais de 724 milhões de acessos em 2024. Desde seu lançamento, 81 milhões de trabalhadores já baixaram o aplicativo, que exige uma conta no Portal Gov.br para utilização.

Além da intermediação de mão de obra, a CTPS Digital oferece uma série de outros serviços, como:

Consulta a contratos de trabalho vigentes e vínculos anteriores ;

e ; Acesso a apoio financeiro , abono salarial , seguro-desemprego e benefícios emergenciais ;

, , e ; Notificações sobre qualificação profissional ;

; Canal para denúncias trabalhistas ;

; Acesso aos extratos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Além do aplicativo móvel, os serviços também podem ser acessados através do Portal Emprega Brasil, que igualmente requer um login único no Portal Gov.br.