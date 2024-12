Simone Mendes comanda a Festa do Branco no CTN nesta sexta-feira (13)

Nesta sexta-feira (13), o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, será palco de mais uma noite inesquecível para os fãs de Simone Mendes. A cantora, que vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira, será a atração principal da “Festa do Branco”.

Simone encerra 2024 em grande estilo após um ano glorioso. Entre os destaques recentes, estão sua indicação ao Latin GRAMMY®️, sucessos como “Mulher Foda” e “Dois Tristes”, que somam milhões de streams, e a gravação de seu aclamado DVD em Manaus, no projeto “Cantando Sua História 2”. Ao lado de outras mulheres do sertanejo, Simone gravou o show “Amigas”, que estreia no dia 18 de dezembro na TV Globo.

Reconhecida por suas apresentações emocionantes e repletas de energia, a cantora promete um repertório que inclui seus maiores hits e canções de seus dois álbuns “Cintilante” e “Cantando Sua História”. Além do talento de Simone, o evento contará com a apresentação de Lucas Cadete.

Atualmente com 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Simone vem se destacando como uma das maiores artistas do Brasil e uma das grandes vozes do feminejo desde o início de sua carreira solo, há dois anos. Os últimos ingressos para a “Festa do Branco” estão disponíveis no site da Ticket360.

Serviço: Festa do Branco com Simone Mendes

Data: Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024

Abertura: 20h

Local: Centro de Tradições Nordestinas – CTN (Rua Jacofer, 615 – Limão, São Paulo – SP)

Classificação: 16 anos (menores entre 12 e 15 anos somente com RG e acompanhados pelos pais)

Ingressos: On-line no site da Ticket360 (https://ticket360.com.br/evento/29714/ingressos-para-festa-do-branco-com-simone-mendes)