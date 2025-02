Silvio Costa Filho destaca recorde nos portos no Bom dia, Ministro

O ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, é o convidado do “Bom dia, Ministro” desta quinta-feira, 6 de fevereiro, a partir das 8h. Na ocasião, ele será entrevistado por rádios de todas as regiões do país e abordará os principais temas da pasta, como os investimentos no setor aeroportuário do país e o programa Voa Brasil.

O setor portuário encerrou 2024 com um crescimento de mais de 4% e atingiu uma movimentação recorde de 1,3 bilhão de toneladas. Entre as prioridades do governo está o leilão do Porto de Itaguaí, além de futuros empreendimentos como o Túnel de Santos (investimento de R$ 6 bilhões) e o Terminal de Contêineres Santos 10. O terminal deve ampliar em 50% a capacidade de movimentação de contêineres no maior porto da América Latina. A previsão é de que, até 2026, 50 novos leilões sejam realizados.

AEROPORTOS — Outro tema a ser destacado é o investimento em aeroportos. O governo prevê liberar R$ 4 bilhões em recursos do Fundo Nacional da Aviação Comercial para financiar investimentos das companhias aéreas na compra e manutenção de aeronaves. A intenção é reduzir o custo operacional das empresas e das passagens aéreas.

AMPLIAR — O titular de Portos e Aeroportos ainda abordará o Programa AmpliAR, que tem como objetivo expandir a infraestrutura aeroportuária regional e tornar o modal mais acessível. A iniciativa encontra-se em consulta pública e foi construída em conjunto com o Tribunal de Contas da União (TCU) para viabilizar a gestão e a operação de pequenos e médios aeroportos considerados estratégicos, mas de baixo interesse comercial.

VOA BRASIL — O primeiro programa de inclusão da aviação brasileira também será tema da conversa. O Voa Brasil foi lançado no fim de julho de 2024 com o objetivo de oferecer passagens de até R$ 200 a aposentados do INSS. Em seis meses, foram reservadas quase 30 mil passagens para todos os estados — 77 cidades no total — número suficiente para ocupar todos os assentos de 220 aeronaves.

DESTINOS — Janeiro foi o melhor mês do programa, com 5.308 bilhetes reservados. Os números são 15% a mais do que o recorde anterior, em agosto, logo após o lançamento do programa. Os principais destinos dos beneficiados são para as regiões Sudeste (44%) e Nordeste (40,5%), mas há cidades de todas as regiões entre os 20 primeiros lugares: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Brasília, Salvador, João Pessoa/Bayeux, Maceió/Rio Largo, Natal, Belo Horizonte/Confins, São Luís, Aracaju, Campinas, Porto Seguro, Juazeiro do Norte, Porto Alegre, Belém e Vitória.