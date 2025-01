Voa Brasil já vendeu mais de 23 mil passagens para aposentados

O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou, na última quinta-feira, um relatório detalhando os resultados do programa Voa Brasil, que desde seu lançamento em julho de 2024 já comercializou 23.187 passagens aéreas destinadas a aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O programa busca democratizar o acesso ao transporte aéreo, oferecendo bilhetes com preços reduzidos de até R$ 200.

Inclusão no transporte aéreo

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, destacou o impacto do programa ao preencher assentos que antes estariam vazios. “Estamos preenchendo assentos que seriam suficientes para lotar 180 aeronaves”, afirmou o ministro.

Os dados do relatório apontam que os destinos mais procurados incluem as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. No total, as viagens para estados das regiões Sudeste e Nordeste lideram as preferências, correspondendo a 44% e 40,5% das passagens emitidas, respectivamente.

Como funciona o programa?

O Voa Brasil é voltado exclusivamente para aposentados do INSS que não tenham utilizado o transporte aéreo nos últimos 12 meses. Cada beneficiário pode adquirir até dois trechos por ano, sendo as passagens disponibilizadas a partir de assentos ociosos das companhias aéreas. Importante destacar que o programa não conta com subsídios governamentais; o preço reduzido reflete a oferta desses assentos que permaneceriam desocupados.

Fortalecimento da aviação regional

O secretário de Aviação Civil, Tomé Franca, ressaltou que o programa também está contribuindo para o desenvolvimento da aviação regional. Os voos partem ou chegam a 77 municípios em todo o país, com destaque para destinos como Recife (1.751 bilhetes), Fortaleza (1.741) e Salvador (1.373). Outras cidades tradicionais, como Brasília e Belo Horizonte, também aparecem na lista dos destinos mais populares.

Como participar

Os interessados devem se cadastrar no site oficial do programa: gov.br/voabrasil com uma proposta inovadora, o Voa Brasil continua promovendo maior acessibilidade ao transporte aéreo e estimulando o turismo interno.