Silvio Costa Filho destaca avanços e perspectivas para o setor portuário e aéreo brasileiro

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou do programa “Bom dia, Ministro” na manhã desta quinta-feira, 6. Durante a entrevista transmitida para diversas emissoras de rádio em todo o Brasil, ele compartilhou as expectativas otimistas para os setores portuário e aéreo nos próximos anos, destacando um período de crescimento significativo.

Costa Filho enfatizou que o Brasil vivenciou o maior crescimento histórico no setor portuário nos últimos dois anos, impulsionado pela recuperação econômica do país. “Os dados mostram um desempenho notável, com um aumento de 3,5% no PIB e recordes alcançados pelo agronegócio. Em 2024, registramos um superávit comercial próximo a US$75 bilhões”, afirmou o ministro, ressaltando a importância desse cenário para a infraestrutura portuária.

O aumento dos investimentos privados foi outro ponto abordado pelo titular da pasta, que prevê um total de R$40 bilhões nos três primeiros anos do governo Lula. Para 2023 e 2024, mais de R$3 bilhões foram direcionados a recursos públicos para os portos, com a expectativa de ultrapassar R$2 bilhões em 2025. “Os investimentos são fundamentais para fortalecer o agronegócio brasileiro e modernizar nossa infraestrutura portuária”, acrescentou.

Costa Filho sublinhou a conexão entre o agronegócio e a eficiência dos portos: “Não se pode dissociar o fortalecimento dos portos públicos da competitividade do agronegócio. Precisamos de uma estrutura portuária robusta que facilite tanto as importações quanto as exportações do Brasil”.

Além disso, o governo está comprometido em desburocratizar processos e atrair novos investidores, tanto nacionais quanto internacionais. O ministro comentou sobre a agenda de crédito promovida pelo Fundo da Marinha Mercante como uma estratégia para estimular investimentos no setor.

A previsão é que o setor portuário feche 2024 com um crescimento superior a 4%, atingindo um volume recorde de movimentação de 1,3 bilhão de toneladas. Entre as prioridades do governo estão os leilões do Porto de Itaguaí e futuros projetos como o Túnel de Santos e o Terminal de Contêineres Santos 10.

No âmbito da aviação comercial, Silvio Costa Filho anunciou a liberação de cerca de R$4 bilhões do Fundo Nacional da Aviação Comercial (FNAC) para apoiar investimentos das companhias aéreas na aquisição e manutenção de aeronaves. Essa medida visa reduzir os custos operacionais das empresas e consequentemente dos bilhetes aéreos.

O ministro também destacou que em 2024 houve um crescimento de 14% na aviação brasileira, com mais de 118 milhões de passageiros transportados. Ele mencionou que mais de 30 aeroportos foram inaugurados ou reformados recentemente, representando um investimento superior a R$3 bilhões. A expectativa é que ao final do governo Lula sejam injetados mais de R$12 bilhões no setor.

O Programa AmpliAR foi apresentado como uma iniciativa focada na requalificação da infraestrutura aeroportuária nas regiões Nordeste e Amazônia Legal. O projeto prevê a modernização de mais de 100 aeroportos pequenos e médios ao longo dos próximos cinco anos, visando melhorar o acesso à aviação regional.

“Estamos trabalhando para transformar a aviação regional no Brasil. O AmpliAR representa o maior esforço já feito nessa direção”, declarou Costa Filho, mencionando que aproximadamente 12 concessionárias participarão do programa e que contratos devem ser assinados em breve.

Por fim, o ministro destacou os resultados positivos do programa Voa Brasil, voltado à inclusão social na aviação. Em janeiro deste ano, foram registradas mais de 5 mil reservas para aposentados, evidenciando o impacto positivo da iniciativa na mobilidade desse público.

A edição do programa contou com a participação das rádios Nacional Brasília, Amazônia e Alto Solimões/EBC (Brasília/DF), Rádio Jangadeiro (Fortaleza/CE), Rádio Bandeirantes (São Paulo/SP), Rádio Metrópoles (Brasília/DF), Rádio Bandnews (Porto Alegre/RS), Rádio CBN Caruaru (Caruaru/PE), Rádio Antena Esportiva (Rio De Janeiro/RJ) e Rádio Norte FM (Manaus/AM).