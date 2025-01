Fusão Azul e Gol pode transformar aviação no Brasil

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, expressou sua visão otimista sobre a potencial fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol, afirmando que tal união pode trazer benefícios significativos para o mercado brasileiro. A declaração foi feita durante um encontro com jornalistas em Brasília, realizado na quinta-feira (16), um dia após as duas empresas firmarem um memorando de entendimento para explorar uma parceria que poderia consolidar mais de 60% do mercado nacional de aviação.

Segundo Costa Filho, a fusão, além de fortalecer as companhias envolvidas, poderá contribuir para a redução da quantidade de assentos vazios nas aeronaves, o que, por sua vez, ajudaria a manter as tarifas estáveis. “Acredito que essa união possa evitar o aumento das passagens aéreas, visto que juntas elas reduzirão a ocorrência de voos com baixa ocupação”, afirmou. Em 2024, a taxa média de ocupação das aeronaves foi de 84%, indicando que 16% dos assentos estavam sem passageiros.

Entretanto, o ministro alertou que qualquer movimento nesse sentido ainda depende da análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Ele destacou a importância da supervisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da mídia, garantindo que estas instituições desempenharão um papel crucial na fiscalização do processo. “Estou confiante de que o Cade não permitirá qualquer ato prejudicial durante a fusão”, assegurou Costa Filho.

Costa Filho comparou a fusão das aéreas a alianças políticas formadas em federações partidárias, onde diferentes grupos mantêm suas autonomias enquanto colaboram em prol de um objetivo comum. Ele enfatizou que o governo está comprometido em proteger os empregos do setor e fortalecer a rede aérea do Brasil. “Um cenário mais desafiador seria a falência dessas empresas. O foco do governo é garantir estabilidade e crescimento para o setor”, concluiu.