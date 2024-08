Sidney Magal agita o Teatro Bradesco com o show “Baile do Magal”

O renomado cantor Sidney Magal traz a São Paulo seu espetáculo “Baile do Magal”, uma verdadeira celebração dos grandes hits e da nostalgia dos bailes que marcaram época. O artista sobe ao palco do Teatro Bradesco no dia 8 de dezembro, às 20 horas. Ingressos já estão disponíveis em uhuu.com e pontos autorizados. Confira mais informações no serviço abaixo.

“Baile do Magal” promete uma noite vibrante e dançante, transportando o público para a época em que os bailes eram o centro da diversão e socialização. Magal, conhecido por sua versatilidade e estilo atemporal, revisitará os grandes sucessos da sua carreira e homenageará os artistas que marcaram época nas paradas de sucesso. O repertório inclui ritmos contagiantes, como a lambada, a Jovem Guarda e o samba rock, prometendo uma verdadeira viagem musical.

Após o sucesso estrondoso das turnês “Bailamos” e “Rádio do Magal”, Sidney Magal promete um espetáculo inesquecível, trazendo de volta o calor e a energia dos bailes brasileiros. Não perca a chance de vivenciar essa experiência única e reviver as melhores memórias dos tempos áureos dos bailes.

SERVIÇO

SIDNEY MAGAL – SHOW “BAILE DO MAGAL”

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 80 minutos.

Classificação: 14 anos. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

DATA E HORÁRIO

8 de dezembro, às 20 horas.

INGRESSOS

A partir de R$100

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/sidney-magal-13131

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Bradesco (Bourbon Shopping)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteira do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Confira valores e horários no link abaixo:

https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/sao-paulo