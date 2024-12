Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP chega à marca de 100 agências

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP inaugurou, nesta quarta-feira (11), sua centésima agência, localizada em Palotina (PR), na Avenida Independência, 1752. O novo ponto de atendimento apresenta um conceito moderno e acolhedor, projetado para oferecer ainda mais conforto e qualidade no atendimento aos associados.

A escolha de Palotina para sediar a agência número 100 não foi por acaso. Foi nesta cidade que a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP iniciou sua história em 1988, com um pequeno grupo de associados fundadores que acreditaram no poder do cooperativismo para transformar a realidade local. Hoje, ao subir mais um degrau nessa jornada, a cooperativa conta com 57 agências no Paraná e 43 em São Paulo.

Para Afonso Sehnem, gerente da nova agência, o momento é emocionante. “Ter a chance de fazer parte deste momento histórico é motivo de orgulho e reforça o propósito de construir uma comunidade mais próspera. Este é um lugar onde as histórias do passado e do presente se encontram, sempre com foco no associado”.

Moacir Niehues, diretor executivo da cooperativa, destaca o valor simbólico deste marco. “A inauguração da centésima agência em Palotina é uma homenagem aos fundadores, associados, colaboradores e dirigentes que fizeram parte dessa jornada ao longo dos últimos 36 anos. Esse momento não apenas celebra nosso passado, mas também projeta um futuro de expansão e inovação, sempre com base nos princípios do cooperativismo”.

Niehues, ressalta ainda que a estratégia da cooperativa combina investimentos em tecnologia e presença física. “Nossos associados valorizam o relacionamento presencial. Por esta razão, nossa rede de agências oferece uma estrutura moderna e uma equipe preparada para proporcionar orientação financeira de qualidade e atendimento humanizado”.

Para o presidente da Sicredi, Jaime Basso, a abertura da nova agência em Palotina reforça o compromisso da cooperativa com as raízes e com o futuro. “Chegar à 100ª agência na cidade que nos viu nascer é um marco de gratidão e confiança. Essa conquista reafirma nossa missão de sermos parceiros na construção de uma sociedade mais próspera e no desenvolvimento das comunidades onde atuamos”.