Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP anuncia calendário de assembleias 2025

As assembleias anuais da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP já têm data marcada para acontecer no grande ABCD. Entre os dias 17 e 20 de fevereiro, seis encontros serão realizados para que os associados possam acompanhar os resultados e participar das decisões de forma democrática e transparente.

Mais do que um momento para prestação de contas, as assembleias representam a essência do cooperativismo: a participação ativa dos associados. Além de conhecer os números e conquistas do período, os cooperados terão a oportunidade de exercer seu papel de dono. É nesse espaço que se define as lideranças para o próximo ciclo, a destinação dos resultados financeiros e se discute outras pautas estratégicas.

A expectativa é reunir em torno de 10% da base de associados, que é de 260 mil, considerando as agendas de São Paulo e Paraná. “Esse período é uma oportunidade de acompanhar de perto os rumos do negócio e garantir que estamos construindo um empreendimento sólido e perene”, afirma Claudia Bonatti, gerente de desenvolvimento do cooperativismo.

Para os associados que desejam ter uma participação mais ativa e informada, a recomendação é conversar com o gerente de conta, acessar o aplicativo e acompanhar a pauta e o relatório apresentados. “Dessa forma, ao chegar na assembleia, o cooperado pode contribuir de forma mais efetiva nas discussões e votações”, orienta Claudia.

Diferente de outras cooperativas do sistema Sicredi, que optam por assembleias on-line, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP terá 58 assembleias presenciais. “Nada substitui o olho no olho, o aperto de mão e uma boa conversa”, reforça a gerente. Para saber mais detalhes, acesse fundacao.sicredi.com.br, consulte seu gerente ou confira as informações pelo menu de assembleias no app Sicredi.

Confira as datas e locais dos encontros:

17/02, às 19h30 – Associados de São Bernardo (Rudge Ramos, Marechal Deodoro e ACISBEC)

Local: Colégio CAMP | Condução: Jaime Basso, presidente

17/02, às 20h00 – Associados de Diadema e ACE Diadema

Local: Centro Cultural Diadema & Teatro Clara Nunes | Condução: Moacir Niehues, diretor executivo

17/02, às 19h30 – Associados de Ribeirão Pires

Local: Ribeirão Pires Futebol Clube | Condução: Alisson Schach, diretor de operações

18/02, às 20h00 – Associados de Mauá e ACIAM

Local: Teatro Municipal de Mauá | Condução: Alisson Schach, diretor de operações

19/02, às 20h00 – Associados de Santo André (Vila Gilda e Senador Flaquer)

Local: Primeiro de Maio Futebol Clube | Condução: Jaime Basso, presidente

20/02, às 19h30 – Associados de São Caetano do Sul e ACISCS

Local: Buffet Alegro | Condução: Jaime Basso, presidente