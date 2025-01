Sicredi estreia nova fase de campanha focando o relacionamento humano

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 8,5 milhões de associados, lança a nova fase de sua campanha de marca com uma sequência de três filmes em mídia nacional e digital. Dando continuidade ao objetivo de fortalecer a imagem de instituição financeira humana e confiável, os vídeos seguem evidenciando o relacionamento humano e próximo, mas não como um contraponto à tecnologia, e, sim, como um complemento fundamental à inovação.

Com o conceito “A gente cuida muito bem do seu dinheiro. E ainda melhor de você”, a nova fase da campanha dá continuidade ao mote institucional da marca “Sicredi. É ter com quem contar”.

A estreia do primeiro dos três filmes ocorreu em mídia nacional no dia 20 de janeiro, nos canais Globo, SBT, Record, Youtube, redes sociais e integra a grade do Bom dia Brasil, visando expandir a presença da marca e conversar com audiências diferentes. Os outros dois filmes deverão ser lançados em fevereiro.

Desenvolvidos pela agência Suno, os vídeos apresentam, com um toque de bom humor, situações do dia a dia em que a tecnologia, por si só, não seria suficiente, destacando ainda mais o diferencial humano. Essa nova etapa dá sequência ao movimento de campanha de marca do Sicredi, iniciado na virada do ano com o filme “Humanos” que destaca a importância das relações humanas e da proximidade, evidenciando o quanto esses valores são essenciais.

Confira: