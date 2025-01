Meta supera expectativas financeiras com crescimento de 21% na receita

No último dia 29, a Meta divulgou resultados financeiros que superaram as expectativas do mercado, com um crescimento de 21% na receita em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este avanço é atribuído principalmente ao aumento da receita publicitária proveniente de suas plataformas sociais, resultando em uma elevação significativa no valor das ações da companhia nas negociações pós-expediente.

Futuro promissor com inteligência artificial

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, expressou otimismo em relação ao futuro da inteligência artificial, afirmando que espera que 2025 seja o ano em que um assistente de IA altamente inteligente e personalizado alcance mais de um bilhão de usuários, com a Meta AI se posicionando como líder nesse segmento.

As projeções dos analistas indicavam ganhos de US$ 6,76 por ação sobre uma receita total de US$ 47 bilhões, conforme levantamento realizado pela FactSet. Durante seu comunicado, Zuckerberg destacou: “Continuamos a fazer bons progressos em IA, óculos e no futuro das redes sociais.”

Expectativas e investimentos para o futuro

Para o trimestre atual, a Meta prevê uma receita entre US$ 39,5 bilhões e US$ 41,8 bilhões. Os especialistas do mercado estão focados na expectativa de que a empresa atinja o limite superior dessa faixa, estimando uma receita de US$ 41,68 bilhões.

Além disso, a empresa antecipou despesas que variam entre US$ 114 bilhões e US$ 119 bilhões, influenciadas por investimentos em infraestrutura e custos relacionados à equipe. Até o final de dezembro do ano passado, a Meta contava com 74.067 colaboradores, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

Desempenho positivo apesar das incertezas

Jesse Cohen, analista da Investing.com, comentou sobre o desempenho robusto da Meta no quarto trimestre: “A resiliência demonstrada pela empresa em um mercado publicitário digital incerto é notável. Ao superar as expectativas de lucro e receita, a Meta evidenciou que sua disciplina de custos e ganhos de eficiência estão trazendo resultados positivos. Contudo, o foco no aumento significativo dos gastos de capital sinaliza um compromisso forte com a expansão da infraestrutura de IA e suas ambições no metaverso.”

Processo movido por Trump e relação com o governo dos EUA

Em outra frente, a Meta concordou em pagar aproximadamente US$ 25 milhões para resolver um processo movido pelo ex-presidente Donald Trump em 2021. A ação surgiu após a suspensão das contas do ex-presidente após os eventos ocorridos no Capitólio dos EUA em janeiro daquele ano.

Zuckerberg também se referiu à nova dinâmica com o governo dos EUA durante uma teleconferência com analistas: “Este será um grande ano para redefinir nosso relacionamento com os governos. Temos agora uma administração que valoriza nossas empresas líderes e prioriza o avanço da tecnologia americana, defendendo nossos valores no cenário internacional. Estou otimista quanto aos progressos e inovações que isso poderá proporcionar.”

Como resultado dessas notícias positivas, as ações da Meta tiveram uma valorização de US$ 13,53, ou 2%, elevando seu preço para US$ 690,02 nas negociações após o expediente.