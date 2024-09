Sicredi oferece curso de português para imigrantes

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, em parceria com a Rede Multiversa – um ecossistema de aprendizagem e inovação –, deu início a um curso de língua portuguesa voltado para estrangeiros. Com foco em ampliar os conhecimentos gramaticais, de leitura e oralidade dos participantes, o projeto pretende facilitar a inserção desses imigrantes no mercado de trabalho e no cotidiano brasileiro. A turma conta com 20 alunos, de diferentes nacionalidades, e terá duração de 40 horas.

As aulas presenciais, que representam 30 horas da carga horária, estão sendo realizadas na Faculdade Multiversa de Palotina (PR) ao longo de dez semanas, sempre às sextas-feiras e, ao final, os alunos receberão um certificado de conclusão. A celebração do término da turma será marcada por um coquetel no dia 8 de novembro, aberto a familiares, parceiros e integrantes da instituição de ensino.

“O início desse projeto piloto nos leva a um envolvimento ainda maior com a sociedade local e com as necessidades que permeiam os imigrantes”, explica a gerente de desenvolvimento do cooperativismo na Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Cláudia Bonatti.

Lucy Basso, representante do Comitê Mulher da cooperativa, destaca o papel social do projeto. “Nós acreditamos no poder da cooperação e buscamos trabalhar junto da comunidade, oferecendo oportunidades para que essas pessoas possam ter uma vida mais digna. Esse é um piloto que esperamos expandir ainda mais”, afirma.

No Brasil há mais de 11 anos, a haitiana Mykatie Joseph reflete sobre sua própria trajetória e a importância do curso, onde integra a equipe de trabalho. “Tive muita dificuldade quando cheguei ao país e sei o quanto aprender o português pode fazer a diferença. Espero que os alunos aproveitem essa oportunidade, pois isso vai ajudar tanto profissional quanto pessoalmente”.

Eliane Beck, coordenadora do curso de pedagogia da Rede Multiversa, conta como nasceu a ideia. “Apresentamos o projeto aos acadêmicos e eles abraçaram a proposta com entusiasmo. O objetivo de ensinar e contribuir para a formação humana é a maior missão de qualquer pedagogo. Esse curso é uma oportunidade de unir aprendizado técnico com propósito social”.