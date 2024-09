Sicredi mobiliza 1,4 mil voluntários e coleta mais de três toneladas de lixo no litoral paulista

Promover o desenvolvimento sustentável para a construção de comunidades mais conscientes e resilientes. Com esse objetivo, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 8 milhões de associados, envolveu 1,4 mil voluntários na limpeza de praias no litoral do estado de São Paulo, ao longo dos dias 21 e 22 de setembro. A iniciativa, que resultou na coleta de mais de três toneladas de resíduos, está diretamente ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a construção de um mundo melhor.

A limpeza das praias faz parte da Semana dos ODS, também conhecida como Global Goals Week, um movimento global voltado para a conscientização em prol das metas da ONU. No litoral paulista, as ações contaram com a participação de voluntários que levaram orientações sobre coleta seletiva e descarte adequado de resíduos para turistas e moradores. Pioneira com o projeto ‘Pé na Areia’, a cooperativa Sicredi Grandes Lagos PR/SP lançou a iniciativa nas praias da Baixada Santista em 2022, dando início a um movimento transformador. “Temos direcionado nossos esforços para a preservação da vida terrestre e aquática e, considerando o contexto da nossa área de atuação, reconhecemos a importância de implementar essa iniciativa”, contextualiza o presidente da Sicredi Grandes Lagos PR/SP, Orlando Muffato.

Parte da infância de muitos, os Smurfs, embaixadores da ONU para os ODS, se uniram ao Sicredi na limpeza das praias, reforçando a importância da preservação ambiental. Por meio do projeto “Sicredi & Smurfs: Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável”, esses personagens são parceiros na conscientização sobre o cuidado com o planeta. “O Sicredi aderiu ao Pacto Global da ONU em 2020 e, desde então, temos nos empenhado em alinhar nossos programas e projetos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para abordar esse tema de forma leve e envolvente com nossos colaboradores e associados, em 2021, firmamos uma parceria com os Smurfs, que nos ajudam a conscientizar a população”, explica o gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo da Central Sicredi PR/SP/RJ, André Alves de Assis.

Unidos pela sustentabilidade

As ações nas praias não apenas promoveram a limpeza e a preservação dos ecossistemas costeiros, mas também despertaram a consciência ambiental da comunidade, unindo voluntários em prol de um objetivo comum. Neste contexto, a Sicredi Grandes Lagos PR/SP teve um impacto ainda mais significativo em 2024, envolvendo 830 voluntários nas iniciativas de conservação e recolhendo mais de 2,9 toneladas de resíduos nas praias da Baixada Santista e de Cubatão. “A cada ano, aprendemos com as edições anteriores e ampliamos o engajamento da comunidade. Nossas equipes, alinhadas aos ODS, estão envolvidas na conscientização ambiental e no fortalecimento do trabalho em prol de um futuro sustentável. Nos sete municípios litorâneos atendidos pela cooperativa, cada agência coordena suas ações, reforçando o sentimento de pertencimento e o compromisso de preservar e melhorar as praias de forma contínua”, enfatiza Muffato.

Pela primeira vez, a Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP e a Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ participaram das iniciativas para conservação do litoral. As cooperativas mobilizaram mais de 600 voluntários para coletar 856 kg de resíduos nas praias de Caraguatatuba, Peruíbe e Ubatuba. Segundo a assessora de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, Savanna de Sousa, a experiência fortaleceu o compromisso dos colaboradores com a preservação ambiental e destacou a importância do trabalho em equipe. “Envolvemos colaboradores da sede, agências e suas famílias, contribuindo para a proteção da vida marinha e reforçando a responsabilidade coletiva de preservar nosso patrimônio natural para as futuras gerações”, afirma Savanna.

Além do litoral, diversas iniciativas voltadas para a preservação ambiental também foram registradas durante a Semana dos ODS em cidades do interior do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Com ações que promoveram a conscientização sobre sustentabilidade, as cooperativas do Sicredi reafirmaram seu compromisso com as metas globais de desenvolvimento sustentável.