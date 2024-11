Sicredi marca presença no lançamento do Paulistão Sicredi 2025

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP esteve representada ontem, dia 12, no evento de lançamento do Paulistão Sicredi 2025, realizado no estádio do Mercado Pago Hall Pacaembu, em São Paulo. O campeonato, que conta com o patrocínio do Sicredi pelo sétimo ano consecutivo, reuniu dirigentes, representantes das cooperativas e dos 16 clubes que disputarão o campeonato para o sorteio dos grupos e anúncio das novidades para a temporada. A disputa, um dos campeonatos mais tradicionais do país, terá início em 15 de janeiro e se encerrará em 26 de março.

O diretor de negócios da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Marcos Spessatto, e os gerentes regionais de desenvolvimento, Elisangela Mancini e André Jung, marcaram presença no evento, reforçando o compromisso da cooperativa com a promoção do esporte e a ampliação da visibilidade da marca Sicredi para o público paulista.

“O Paulistão é uma grande oportunidade para apresentarmos o Sicredi a novos públicos, e o apoio contínuo ao campeonato ajuda a fortalecer nossa presença nas oito cidades do estado onde atuamos, incluindo a capital paulista e cidades vizinhas do grande ABCD”, comentou Spessatto.