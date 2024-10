Sicredi apoia HUB de Desenvolvimento Socioeconômico no Itaim Paulista

Na última sexta-feira (25), o Itaim Paulista ganhou um importante fomento ao empreendedorismo na região com a inauguração do Hub de Desenvolvimento Socioeconômico (HDS), reformado com patrocínio da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP. O espaço é dedicado a promover o crescimento de empresas locais por meio de serviços de gestão e suporte especializado.

O evento, que reuniu 130 convidados, entre empresários e parceiros, foi marcado por um coquetel e homenagens as empresas C3 Reformas, Grupo Você Pode Cosméticos, New York Hamburgueria, Eletroservice e Bom Tempero.

Idealizado por Jéssica Alencar, o HDS surge como uma resposta à alta taxa de encerramento de empresas devido à falta de gestão e processos estruturados. A fundadora acredita que o espaço trará um impacto significativo aos negócios locais, proporcionando suporte em áreas essenciais como contabilidade, jurídico, marketing, gestão financeira (BPO), RH, seleção, recrutamento e treinamento.

O HUB opera em três frentes principais: coworking e locação de espaços compartilhados, auditório e estúdio para gravação de podcasts, além da oferta de serviços sob medida para cada empresa. Esses serviços abrangem toda a gestão de pessoas e processos, criando uma base sólida para o desenvolvimento sustentável dos negócios locais. “A comunidade empresarial entende a necessidade e enxerga o potencial do HDS em ajudar muitas empresas a crescerem”, afirma Jéssica.

O HDS é o primeiro do gênero na região, que historicamente sofre com a falta de investimentos, e promete gerar novas oportunidades de emprego e estimular o empreendedorismo. Para Angélica Reis, gerente de negócios da Sicredi, o apoio ao HDS está alinhado com os valores cooperativistas de desenvolvimento local. “Assim que conheci o projeto reconheci seu potencial. Buscamos entender suas necessidades e conseguimos aprovar uma linha de crédito inicial, que foi fundamental para dar início ao HDS”, explica.

Jéssica também destacou a importância da parceria com a cooperativa. “Sou associada há dois anos e vejo o quanto a Sicredi veio para somar, tornando o HDS uma realidade”, afirma. O empreendimento reflete a missão cooperativista de promover o desenvolvimento sustentável, oferecendo soluções que contribuem diretamente para o crescimento das empresas e a valorização dos empreendedores da zona leste.