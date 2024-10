Sicoob marca presença na Semana do Investidor 2024

O Sicoob é um dos apoiadores da Semana Mundial do Investidor (WIW 2024), evento promovido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pela Organização Internacional de Valores Mobiliários (IOSCO). Realizado de 7 a 13 de outubro, o evento tem como objetivo conscientizar o público sobre a importância da educação financeira e da proteção dos investidores, pilares essenciais para o desenvolvimento econômico sustentável.

A iniciativa busca capacitar os investidores para que, por meio de oportunidades educacionais, tomem decisões mais seguras e assertivas neste cenário financeiro global complexo. Apresentar e discutir temáticas necessárias no universo dos investimentos e da educação financeira é essencial para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para gerenciar seus recursos financeiros.

Durante a Semana do Investidor, o Sicoob, reconhecido por sua atuação no cooperativismo financeiro, disponibilizará conteúdos educativos focados nos temas centrais desta edição: tecnologia e finanças digitais, criptoativos e finanças sustentáveis. Além disso, tópicos como prevenção de fraudes, noções básicas de investimentos e resiliência do investidor serão abordados em cursos, palestras, debates, oficinas, lives e outras atividades gratuitas realizadas pelas cooperativas do Sicoob nas comunidades onde atuam.

Luiz Edson Feltrim, superintendente de Cidadania e Sustentabilidade do Sicoob, destaca a importância do WIW para a sociedade brasileira e o papel do cooperativismo financeiro nesse contexto. “A participação do Sicoob na Semana do Investidor 2024 reforça nosso compromisso em promover uma educação financeira acessível e transformadora. Em um cenário cada vez mais digital, é essencial que nossos cooperados e a sociedade em geral estejam preparados para navegar por um ambiente financeiro em constante evolução. Ao oferecer conhecimento sobre finanças digitais, tecnologia e sustentabilidade, estamos ajudando as pessoas a tomarem decisões mais seguras e conscientes, contribuindo para um futuro financeiro mais equilibrado e sustentável”, afirma o superintendente.

A Semana Mundial do Investidor foi lançada em 2017 e é uma campanha internacional realizada em mais de 100 países. A CVM estimula a participação de organizações e instituições de todo o Brasil, de modo a fortalecer o objetivo de promover a educação financeira e conscientizar sobre a proteção do investidor. Acesse a página de Cidadania Financeira Sicoob, por meio do link e conheça iniciativas de educação financeira do Sicoob, disponíveis gratuitamente para a população.