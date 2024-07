Show gratuito da Banda Rastapé agita o encerramento do São João de Nóis Tudim no CTN

O Centro de Tradições Nordestinas (CTN) anuncia o emocionante fim de semana de encerramento do São João de Nóis Tudim, nos dias 27 e 28 de julho. O evento, que celebra a cultura nordestina e a alegria de uma das suas principais festas, contará com um show especial e gratuito da banda Rastapé no sábado, 27 de julho, e diversas outras atividades que prometem encantar o público.

Banda Rastapé

No sábado, 27 de julho, a banda Rastapé subirá ao palco do CTN para um show gratuito (às 20h), animando o público com os maiores sucessos do forró, como “Colo de Menina”. A apresentação faz parte das celebrações de encerramento do São João de Nóis Tudim, que se despedirá no domingo, 28 de julho. Será uma oportunidade imperdível para dançar e se divertir ao som de uma das bandas mais queridas do cenário musical nordestino.

Festival de Caldos

Durante o fim de semana de encerramento, os visitantes poderão aproveitar o Festival de Caldos, com opções de caldos para todos os gostos. Além disso, quem adquirir seis caldos, colecionando carimbos em um cartão especial que pode ser retirado no lounge do App CTN, ao lado Capela Imaculada Conceição, ganhará uma exclusiva caneca de barro do São João de Nóis Tudim. Esta canequinha de barro remete à tradição e à nostalgia, permitindo que todos levem para casa um pedacinho desta festa.

São João Para Todos

Reforçando seu compromisso com a inclusão, o CTN aumentou o seu número de abafadores de som, que estarão disponíveis para empréstimo gratuito no Atendimento ao Cliente (ao lado do Parquinho Beija-Flor), especialmente para pessoas com autismo e outras condições de hipersensibilidade auditiva.

Sucesso de Público

O São João de Nóis Tudim tem sido um sucesso estrondoso. Em 2024, o evento se consagra novamente como o principal e maior São João de São Paulo. Durante os meses de junho e julho, o evento atraiu mais de 320 mil pessoas.

Além de representar a celebração da cultura nordestina em São Paulo e um marco de alegria e tradição, o São João do CTN também representa um forte movimento para a economia paulista. Durante o bimestre, o evento chega a empregar mais de mil pessoas, entre empregos diretos e indiretos.

Gastronomia e Programação

O evento oferece uma ampla variedade de comidinhas típicas nordestinas, como canjica/mungunzá, milho cozido, curau, pipoca, pamonha, arroz doce, cocada, paçoca e muito mais. A programação é rica e diversificada, encantando pessoas de todas as idades com apresentações ao vivo de bandas de forró, quadrilhas com participação do público adulto e infantil, e muito mais.

Atenção aos Horários



Nos sábados e domingos de julho, os portões do CTN abrem a partir das 11h. A música ao vivo começa às 12h e as quadrilhas têm início às 18h. A área kids, com diversão gratuita para as crianças, funciona das 13h às 18h.

O CTN possui estacionamento terceirizado, porém, há vantagens para quem preferir vir de motorista de app ou via transporte público, tendo sido disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo um ônibus circular localizado no Lado Sul do Terminal Barra Funda (Linha 879A-10).



O São João de Nóis Tudim é apresentado por Amstel e conta com o patrocínio master da Fundação Toyota do Brasil.



Patrocínios: O Boticário, Click Bus, Compre & Alugue Agora, iFood, Sagatiba, Jack Daniel´s & Coca-Cola, Schweppes Mixed, Oxxo, Caixa Econômica Federal, Governo Federal do Brasil, Pixbet e Fábrica de Bolo Vó Alzira.



Media partners: Rádio Atual (94.1 FM) e a Rede Globo.



Apoio institucional: Metrô, Secretaria dos Transportes Metropolitanos e o Governo do Estado de SP.



Apoio sustentável: Sesi.



Apoio: Cidade de São Paulo Turismo, Cidade de São Paulo Esporte e Lazer, América Rental e Step Give.



Para mais informações sobre o evento, acesse www.ctn.org.br ou www.saojoaodenoistudim.com.br. Para retirar os ingressos gratuitos do evento, acesse o site da Sympla e venha curtir o melhor São João de São Paulo.



Todo o Estado de São Paulo está convidado a celebrar o encerramento do São João de Nóis Tudim, com muita música, gastronomia e inclusão. Será um fim de semana inesquecível para toda a família!

SERVIÇO



São João de Nóis Tudim 2024



Quando: até 28 de julho. Aos sábados, das 11h às 4h; domingos, das 11h às 22h

Quanto: entrada franca (estacionamento sujeito à pagamento). Agende sua visita e retire seu ingresso gratuito no site da Sympla

Onde: Centro de Tradições Nordestinas Atrações (CTN). Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão – São Paulo (SP)