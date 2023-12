Show de Toni Garrido agita primeiro dia da Feira do Natal Solidário em Santo André

A Feira do Natal Solidário começou com casa cheia nesta sexta-feira (8), no estacionamento do Paço Municipal de Santo André. O show de Toni Garrido, vocalista e compositor da banda Cidade Negra, aliado às barracas com variedade gastronômica e ao ambiente familiar fizeram com que centenas de pessoas prestigiassem a primeira noite de atrações – e muitos aderiram ao ingresso solidário, ou seja, adentraram o espaço ao doarem 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão repassados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade.

A programação da Feira do Natal Solidário terá sequência neste sábado (9), a partir do meio-dia (veja a lista completa de atrações abaixo), e o show principal será do trio de irmãos KLB, que promete fazer o público recordar, cantar e dançar todos os hits dos anos 2000, a partir das 20h. Já no domingo (10), a atração que vai encerrar a edição 2023 do evento (que também abre as portas ao meio-dia) será Rodrigo Teaser, com um show em homenagem ao rei do pop Michael Jackson, às 20h.

“Evento tem em todas as cidades, mas em Santo André existe uma diferença: ter aspecto solidário. Temos expectativas muito positivas para a arrecadação, até porque o Paço este ano está mais especial: além da Feira temos o Paço Encantado ao lado do espelho d’água. Além dos shows e das atividades, o mais importante é ajudar quem mais precisa”, salientou o prefeito Paulo Serra na abertura do evento.

A estrutura da Feira do Natal Solidário conta com 44 barracas (todas ligadas a entidades assistenciais e renda voltada às causas de cada uma) e beer trucks com opções gastronômicas e também de bebidas – vale ressaltar que a praça de alimentação com mesas e cadeiras é coberta. Dispõe ainda de espaço kids, pet place, fábrica de Ursolinos e muito mais.

“Natal é o ano todo. Quando celebramos no dia 25 de dezembro, celebramos a solidariedade, o amor, a confraternização e a compaixão ao próximo devem perdurar o ano todo. Está aqui mais uma prova da solidificação da solidariedade andreense. Temos a Feira da Fraternidade, o Arraial Solidário, a Feira do Natal Solidário e acima de tudo as Lojas Solidárias, com a grande parceria com os shoppings e agora também com a Coop (Queirós), onde recebemos milhares de doações o ano inteiro”, ressaltou a primeira-dama Ana Carolina Serra.

“Esses eventos solidários (Feira da Fraternidade, Arraial e Natal) ajudam as instituições no custeio. Temos relatos de instituições que praticamente se mantêm no aluguel, nos funcionários, na frota, com o que é faturado nesses dias de feira. Tem instituição que pede até que façamos mais eventos, porque ajudam muito no dia a dia”, emendou o chefe do Paço andreense.

Até agora, antes mesmo do início da Feira, pouco mais de 6 toneladas de alimentos foram recebidos nas ações natalinas andreenses deste ano – o ‘solidômetro’, que faz a contagem das doações, bem como todas as informações referentes às atrações deste mês de dezembro pela cidade, estão no site www.santoandrenatalsolidario.com.br. Todo o montante arrecadado será repassado ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, o qual conta com 123 entidades assistenciais cadastradas que auxiliam aproximadamente 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

Central de triagem – A Feira do Natal Solidário conta ainda com uma Central de Triagem Compacta de Resíduos Recicláveis, criada pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). A estrutura tem por objetivo sensibilizar o público, ressaltar a importância da reciclagem em eventos e aumentar o reaproveitamento de materiais secos gerados no evento. Trata-se de versão compacta das cooperativas que realizam este trabalho na cidade. Há ainda um espaço que pode ser acessado pelos visitantes para conhecerem os projetos e ações da gestão de resíduos sólidos, o trabalho das cooperativas e também outras iniciativas socioambientais desenvolvidas em Santo André

Do lado – Em paralelo à Feira do Natal Solidário seguirão na ativa as atrações do Paço Encantado, ao lado do espelho d’água, na esplanada dos três poderes andreenses. A estrutura de acesso gratuito permanecerá montada até dia 24, com carrossel, roda gigante, fábrica de bonecos de neve (mediante inscrição no site www.santoandrenatalsolidario.com.br; somente para crianças até 12 anos e moradoras de Santo André), árvore de Natal de 22 metros de altura, Ursolino gigante, neve artificial e praça de alimentação.

Tem mais – A programação do Natal Solidário 2023 ainda conta com Trenó Natalino itinerante, que passará por todas as regiões da cidade até dia 23 (das 14h às 20h), com presença do Bom Velhinho, as noeletes e os elfos. Já no Parque Celso Daniel, também até dia 23, estão montadas as estruturas da Vila de Natal e a Casa do Papai Noel, nas quais os visitantes podem tirar fotos e sentem-se transportados para a Lapônia.

O Natal Solidário 2023 é uma apresentação da Coop, com patrocínio da Aesa, Living, Patriani e Sabesp, e copatrocínio de LGBS, Terracom, Grand Plaza Shopping e OSSEL Assistência.

Veja a programação completa das atrações da Feira do Natal Solidário 2023:

Sábado, 9 de dezembro

12h – DJ Rob Oliveira

13h – Lucylla

16h – Nuwance

18h – Especial Jota Quest com Luca La Torre

20h – KLB

Domingo, 10 de dezembro

12h – DJ Rodrigo Silva

13h – Vanilla Bay

16h – Tony Coleman feat. Igor Prado

18h – Domenico Gato + Dj Kleber Barry (Energia na Véia – Energia 97 GM)

20h – Rodrigo Teaser com especial Michael Jackson

Serviço

Feira do Natal Solidário 2023

Local: Estacionamento do Paço Municipal

Endereço: Praça IV Centenário, s/n

Dias 8, 9 e 10 de dezembro

Horário: sexta, das 18h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h

Entrada gratuita/solidária: 2 kg de alimentos não perecíveis