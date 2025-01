Shoppings do Alto Tietê oferecem vagas de emprego

Nesta terça-feira, dia 21, cinco shoppings localizados na região do Alto Tietê disponibilizam um total de 58 oportunidades de emprego. As vagas estão abertas para candidatos com idade mínima de 18 anos, abrangendo diversas áreas e funções.

Itaquaquecetuba

O Itaquá Park Shopping é um dos centros que participam da iniciativa, oferecendo sete vagas. Os interessados devem enviar seus currículos por e-mail ou entregá-los diretamente nas lojas. As oportunidades incluem:

Supervisor na Cinépolis (experiência é um diferencial) – [email protected]

Atendente PCD na Cinépolis (experiência é um diferencial) – [email protected]

Atendente na Myphonne (experiência não exigida) – [email protected]

Auxiliar de loja na Americanas (currículo deve ser entregue na loja) – Não requer experiência

Consultor de vendas na Claro (currículo deve ser entregue na loja) – Não requer experiência

Estágio na Inova Academia (currículo deve ser entregue na academia)

Auxiliar no Nagumo (currículo e laudo devem ser entregues na loja)

Outlet Premium Grande São Paulo

No Outlet Premium Grande São Paulo, há 10 vagas disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do shopping. As posições incluem:

Vendedor na Ophicina

Vendedor na Rip Curl

Vendedora na Carmen Steffens

Estoquista na Carmen Steffens

Auxiliar de vendas na Calvin Klein

Vendedor na Ellus

Vendedora responsável na Aeropostale (vaga exclusiva para PCD)

Vendedor na Polo Wear

Vendedor na Kipling

Vendedor na Polo Wear

Mogi das Cruzes

No Patteo Urupema Shopping, há 15 vagas abertas. Os candidatos podem se inscrever pelo site do shopping. As oportunidades incluem:

Gerente Comercial na Barbearia Ipiranga (experiência necessária)

Auxiliar de Sushiman no Nagairô (experiência necessária)

Sushiman no Nagairô (experiência necessária)

Cumim no Nagairô (experiência necessária)

Atendente L’Occitane (experiência necessária)

Vendedor Lupo (experiência necessária)

Atendente Cacau Show (não requer experiência)

Garçom no Nagairô (experiência necessária)

Auxiliar de Cozinha no Nagairô (experiência necessária)

Atendente/Vendedora Kopenhagen (experiência necessária)

Vendedora Enlances Boutique (experiência necessária)

Vendedor Líder nas Óticas Stillo (experiência necessária)

Barbeiro na Barbearia Ipiranga (experiência necessária)

No Mogi Shopping, são oferecidas 21 vagas. A candidatura deve ser realizada pelo site do shopping. As posições disponíveis incluem:

Vendedor(a) Mmartan Mogi (experiência necessária)

Vendedor(a) Rivoli (não requer experiência)

Atendente Spoleto (experiência necessária)

Auxiliar de Cozinha Montana Grill (não requer experiência)

Auxiliar de Cozinha Risotto Mix (não requer experiência)

Auxiliar de Cozinha Divino Fogão (não requer experiência)

Operador(a) de caixa Risotto Mix (não requer experiência)

Suzano

No Suzano Shopping, existem cinco oportunidades voltadas para as áreas de vendas e administração. As vagas disponíveis incluem:

Administrativo no Gelato Borelli (não requer experiência)

Vendas Tim Celulares (não requer experiência)

Consultor(a) no Espaço Laser (experiência necessária)

A localização do Suzano Shopping é Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações e o processo de candidatura podem ser encontrados no site do centro comercial.

A participação dos shoppings locais em iniciativas para a criação de empregos demonstra o compromisso com a geração de oportunidades para a comunidade do Alto Tietê.