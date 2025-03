Shopping SP Market celebra o Dia Internacional da Mulher com ações especiais

No sábado, 8 de março, o SP Market celebra o Dia Internacional da Mulher com uma ação repleta de homenagem e reconhecimento. Ao longo do dia, o shopping presenteia as mulheres com esmaltes em parceria com a Ikesaki, a entrega ocorre diretamente nos corredores do shopping. Uma cabine fotográfica com a possibilidade de levar uma foto impressa comemorativa fica à disposição das 11h às 20h.

A iniciativa ressalta as conquistas femininas e oferece um gesto delicado de carinho e atenção, ao mesmo tempo em que convida à reflexão sobre os desafios e incentiva ações em prol do desenvolvimento.

Além disso, durante todo o mês de março, o empreendimento disponibiliza uma caixa de arrecadação de itens de beleza e higiene pessoal, que serão encaminhados para a ONG Cia dos Sonhos, organização de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A caixa está localizada próxima ao Concierge para facilitar as doações. Fazem parte da lista de arrecadação: sabonetes, shampoos, condicionadores, cremes corporais e desodorantes, produtos para higiene bucal, maquiagens, além de cuidados com a pele, como hidratantes e protetor solar.

“Este ano, queremos homenagear as mulheres que frequentam o shopping e incentivar a prática da solidariedade, para estreitar o relacionamento com a comunidade. A arrecadação de itens para mulheres em situação de vulnerabilidade é uma forma de apoiar quem mais precisa em um momento importante. Itens doados podem fazer a diferença no dia a dia dessas mulheres quando a gente fala em qualidade de vida e preservação da saúde”, comenta Maíra Santos, gerente de marketing do SP Market.