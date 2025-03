Caixa libera calendário do Bolsa Família de março

O Governo Federal anunciou recentemente um aumento significativo nos valores do Bolsa Família, visando melhorar as condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social. Além do valor base de R$ 600, as famílias terão direito a um adicional de R$ 150 por cada criança com até seis anos de idade. Além disso, será concedido um bônus de R$ 50 para cada membro da família que tenha entre sete e 18 anos incompletos, assim como para gestantes. Essa medida visa assegurar que todos os beneficiários recebam um montante superior a R$ 600.

Confira o calendário completo de março:

NIS final 1: 18 de março

NIS final 2: 19 de março

NIS final 3: 20 de março

NIS final 4: 21 de março

NIS final 5: 24 de março

NIS final 6: 25 de março

NIS final 7: 26 de março

NIS final 8: 27 de março

NIS final 9: 28 de março

NIS final 0: 31 de março

Os beneficiários poderão acessar os valores assim que forem creditados em suas contas, com a possibilidade de saque em até 120 dias em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal. Para facilitar o acesso, também será permitido movimentar o dinheiro de forma virtual através do aplicativo Caixa Tem.

O programa Bolsa Família é voltado para famílias que possuem uma renda per capita de até R$ 218, sendo estas classificadas na linha da pobreza. O benefício tem uma duração de 24 meses, mantendo-se ativo mesmo que a renda familiar ultrapasse o limite estabelecido durante esse período.

Além disso, o Cadastro Único (CadÚnico) passará por modificações para otimizar sua eficiência por meio da integração de dados. Para ser elegível ao benefício, é necessário estar registrado no CadÚnico e cumprir exigências nas áreas de saúde e educação. Entre os critérios estabelecidos estão a obrigatoriedade da frequência escolar mínima mensal de 60% para crianças entre quatro e cinco anos e de 75% para aqueles com idades entre seis e 18 anos. A atualização da carteira de vacinação e a realização do pré-natal para gestantes também são requisitos indispensáveis.