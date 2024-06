Shopping Praça da Moça realiza o 5º Arraiá Solidário

A população de Diadema e região já pode se preparar para curtir um final de semana repleto de shows e atividades no Shopping Praça da Moça com a 5ª edição do Arraiá Solidário. O evento acontece durante o final de semana, nos dias 15 e 16 de junho no estacionamento G4 do empreendimento, sendo no sábado, das 14h às 22h e no domingo, das 14h às 20h.

A festa contará com diversas opções de delícias juninas como pastel, milho, cachorro quente e também das bebidas típicas não alcoólicas em uma versão exclusiva do quentão e da muvuca, uma releitura do vinho quente, além do chá de amendoim, que é um dos queridinhos do público. A diversão ficará por conta das muitas opções de brincadeiras e gincanas como o jogo da boca do palhaço, pescaria, boliche, argolas, além de um totem disponível para fotos com acessórios juninos e personagens caracterizados pelo mall.

Todo o valor arrecadado nas barracas do Arraiá, ficará para o Instituto Jêsue, organização beneficente de fins não econômicos, que nasceu da necessidade da inclusão e transformação social. O instituto tem como objetivo a política de assistência social e de direitos humanos, assim como ações educativas e culturais, com base nos valores morais, espirituais, éticos e sociais do povo.

“O Arraiá do Shopping Praça da Moça já é um evento aguardado pelos nossos frequentadores, já que essa época do ano é uma das favoritas da população. Unir comemoração com a oportunidade de contribuir com uma causa social na qual acreditamos é gratificante”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Para tornar a festa ainda mais completa, acontecerão apresentações nos dois dias do evento. Confira a programação completa abaixo:

Sábado 15/06

15h – Banda Knoa.

18h – Bruma Flor – Tributo Grande Encontro.

Domingo 16/06

15h – Trio Malaquias.

18h – Trio Sabiá.

Serviço: 5º Arraiá Solidário do Shopping Praça da Moça.

Data: Dias 15 e 16 de junho.

Horário: Sábado, das 14h às 22h e no domingo, das 14h às 20h.

Onde: Shopping Praça da Moça, no Estacionamento G4.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.