Shopping Penha recebe nova edição da feira de vinil neste sábado

O Shopping Penha, na zona leste de São Paulo, realiza neste sábado (21), uma edição de Natal da feira de vinil dedicada aos colecionadores e apaixonados por música. Das 10h às 22h, o evento oferece um espaço para compra, venda e troca dos itens, além de DVDs, CDs, livros e revistas musicais.

Com um acervo diversificado de produtos, a feira conta ainda com exposições que destacam a importância da música em diferentes épocas e estilos. A iniciativa busca atrair tanto colecionadores experientes quanto o público interessado em resgatar essa importante experiência de ouvir música, principalmente, para as novas gerações.

“A feira é uma oportunidade para os visitantes explorarem essas raridades, ampliarem suas coleções ou simplesmente apreciarem a cultura que envolve o universo musical”, comenta a coordenadora de marketing do empreendimento, Thaise Scaramucho.

A entrada é gratuita e o evento acontece no Piso 1, próximo ao Outback.

Serviço

Edição de Natal da Feira de Discos de Vinil no Shopping Penha

Data: 21 de dezembro – sábado

Horário: das 10h às 22h

Local: Piso 1, próximo ao Outback

Entrada gratuita e classificação livre.