Shopping Pátio Paulista e Nespresso transformam cápsulas em decoração natalina

O Shopping Pátio Paulista e a Nespresso, marca pioneira em cafés porcionados de alta qualidade sustentável, firmaram uma parceria inédita para o Natal de 2024, celebrando inovação e sustentabilidade. O conceito dessa colaboração ganha vida com a reutilização de mais de 50 mil cápsulas da Nespresso, que foram aplicadas em duas grandes esculturas de ursos, guirlandas e árvores de Natal distribuídas pelo shopping. Essa decoração é resultado da contribuição de muitos consumidores da marca que, ao longo do ano, depositam suas cápsulas usadas nos pontos de coleta em todo o Brasil, incluindo os 4 pontos do próprio Shopping Pátio Paulista.

Além de acrescentar um toque sustentável e inovador à decoração do shopping, a iniciativa reforça o compromisso de ambas as empresas com a preservação do meio ambiente. Ao longo do período de Natal serão disponibilizados outros pontos de coleta no empreendimento, incentivando os consumidores a realizarem o descarte consciente das cápsulas usadas e contribuindo para a redução de resíduos no planeta, e, depois da ação de Natal, os consumidores podem continuar descartando suas cápsulas na Boutique Nespresso do shopping. Atualmente, cerca de 85% do alumínio usado nas cápsulas da Nespresso é reciclado, resultado de um grande investimento da marca na economia circular.

“Nossa parceria possibilitou um projeto inovador e artístico que inspira o consumo consciente. Com essa campanha, não apenas destacamos a estética única do Natal, mas também incentivamos o público a participar ativamente no descarte correto de materiais recicláveis. A iniciativa une sustentabilidade ao espírito natalino, mostrando que ações individuais, somadas, podem gerar um impacto coletivo significativo”, reforça Gabriel Lima, Gerente de Marketing do Pátio Paulista.

“A parceria com o Shopping Pátio Paulista para o Natal deste ano celebra a união entre inovação e sustentabilidade de uma forma encantadora. Ao ver as mais de 50 mil cápsulas recicladas ganharem nova vida em esculturas e decorações natalinas, reforçamos nosso compromisso em promover uma economia circular e em inspirar práticas sustentáveis junto aos nossos consumidores e parceiros. Essa colaboração é uma extensão do trabalho que realizamos diariamente com nossos pontos de coleta em todo o país, e esperamos que essa ação incentive ainda mais consumidores a descartar conscientemente suas cápsulas usadas, contribuindo para um futuro mais sustentável,” afirma Marina Gargiulo, Gerente de Comunicação, Marca e Sustentabilidade na Nespresso.

Após o período festivo de fim de ano, as cápsulas retornarão ao centro de reciclagem da Nespresso, onde passarão pelo processo completo de transformação e ganharão uma nova vida na indústria siderúrgica, por meio do alumínio reciclado.

Reciclagem e inovação para um futuro melhor

Na Nespresso, oferecer cafés de alta qualidade é parte de um compromisso sólido com o meio ambiente, comunidades e consumidores. Entre suas iniciativas globais, o Programa AAA de Qualidade Sustentável™, desenvolvido em parceria com a Rainforest Alliance, possui bastante destaque. O programa promove boas práticas nas fazendas de café parceiras, focando em qualidade, inclusão e regeneração. Atualmente, mais de 140 mil produtores, em 18 países participam do projeto, gerenciando mais de 345 mil hectares de forma sustentável. No Brasil, a Nespresso conta com mais de 900 fazendas parceiras que fazem parte do programa. “A Nespresso tem como compromisso oferecer café de alta qualidade, xícara após xícara, e sabemos que isso só é possível quando olhamos para as comunidades e meio ambiente”, comenta Marina.

Além disso, todos os consumidores da marca contam com, ao menos, uma opção de reciclagem acessível. A empresa disponibiliza mais de 400 pontos de coleta espalhados pelo País, opção de envio gratuito de cápsulas usadas via Correios e soluções de logística reversa em São Paulo e Rio de Janeiro para clientes B2B. Um destaque é o Recycling Car – um carro elétrico que percorre rotas específicas para coletar cápsulas usadas diretamente com os consumidores.

Após a coleta, as cápsulas são enviadas para o Centro de Reciclagem da empresa em Osasco (SP), onde a separação mecânica permite que a borra de café e o alumínio sigam caminhos sustentáveis. A borra é destinada ao projeto Nespresso Hortas, que usa esse material como adubo para o cultivo regenerativo de alimentos orgânicos, com apoio técnico especializado aos agricultores locais. Já o alumínio é redirecionado para a indústria siderúrgica, retornando ao ciclo de vida em novos produtos.

Decoração de Natal: arte e inovação em cada detalhe

No Piso Maestro Cardim, os visitantes encontrarão a decoração central de Natal que conta com o trono do bom velhinho, trono de fotos para os pets, espaço infantil para desenho e confecção de cartinhas de Natal e todas as esculturas de Natal feitas com cápsulas reutilizadas.

Tobogã de 10 Metros: diversão garantida na temporada natalina

Uma das novidades de 2024 é o retorno do Super Tobogã com mais de 10 metros de altura, uma atração especial para as celebrações natalinas. O tobogã, com acesso gratuito mediante ao resgate pelo aplicativo do shopping, é voltado para pessoas com até 100 kg, proporcionando uma experiência lúdica e inesquecível para visitantes de todas as idades.

Campanha de Natal: sorteios de carro e máquinas Nespresso

A campanha de Natal do Shopping Pátio Paulista este ano promete surpreender. O balcão da promoção ficará localizado no Piso Jardins, próximo ao restaurante Andiamo, onde a Nespresso também terá uma área exclusiva de degustação e uma vitrine de produtos da marca. Os clientes que realizarem compras a partir de R$ 800 ganharão uma xícara Nespresso Pixie Lungo Shanghai, na cor vermelha e restrito a um por CPF. Além disso, o Pátio Paulista irá sortear um carro Volvo modelo EX30 e 20 máquinas Vertuo Pop Vermelho da marca.

O Shopping Pátio Paulista convida todos a vivenciarem um Natal repleto de experiências que unem tradição e sustentabilidade, promovendo um ambiente mágico e responsável.