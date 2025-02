Shopping Pátio Higienópolis promove Oficina Infantil de Carnaval com entrada gratuita

No feriado de Carnaval, entre os dias 01 a 04 de março, o Shopping Pátio Higienópolis preparou uma programação especial para as crianças se divertirem com criatividade e diversão. Crianças de 04 a 12 anos podem participar da Oficina de Carnaval do Pátio Higienópolis (piso Buenos Aires), onde os pequenos poderão customizar chapéus e máscaras para entrar no clima de folia e diversão.

Nos dias 01 e 02 de março, a criançada poderá soltar a imaginação na customização de chapéus. Já nos dias 03 e 04, será a vez das máscaras serem customizadas e ganharem cores e enfeites. Tinta, glitter, canetinhas coloridas são alguns dos utensílios disponíveis, que poderão ser decorados com adesivos especiais, assim criando máscaras divertidas para aproveitar a data. A atividade contará com monitores treinados para acompanhar e auxiliar as crianças durante a criação.

A participação é gratuita e pode ser reservada antecipadamente pelo aplicativo Iguatemi One, disponível para Android e iOS (selecionar Pátio Higienópolis, aba “eventos”). No local, o acesso é sujeito à fila de espera, e cada criança pode participar por um período médio de 20 a 30 minutos.

Oficina de Carnaval

Local: Shopping Pátio Higienópolis – Piso Buenos Aires

Datas: 01, 02, 03 e 04 de março

Horário: 12h às 17h30

Participação: crianças de 04 a 12 anos

Reservas pelo app Iguatemi One