Agenda Viva SP: feriado de Carnaval com atrações para toda a família

Prepare a sua melhor máscara, o confete e a serpentina! O Carnaval chegou, e com ele muitas opções gratuitas de diversão nos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo. Entre os destaques da semana de 1º a 7 de março, estão a Super Terça de Carnaval no Museu do Futebol, mas também alternativas para quem não quer saber de folia, como filmes orquestrados e estreia de peça teatral. Esses e outros destaques podem ser encontrados na Agenda Viva SP, a plataforma colaborativa de eventos em todo o Estado.

Na capital paulista, o Bloquinho Gente Miúda é opção para a criançada, na Biblioteca Parque Villa-Lobos, assim como a oficina de tintas naturais no Museu Catavento. No Museu do Futebol, a Super Terça tem entrada gratuita, horário estendido e bateria de time de futebol de várzea, dialogando com a exposição “Vozes da Várzea”. Para quem não quer saber de folia, o Teatro Sérgio Cardoso estreia, dia 7, a peça “Petra”, adaptação do texto “As Lágrimas Amargas de Petra von Kant”, do cineasta alemão Rainer W. Fassbinder, e o Theatro São Pedro promove, a partir do dia 6, uma série de ensaios abertos dos seus concertos da Mostra de Cinema Brasil-Alemanha, incluindo títulos como “Nosferatu” (1922), de F. W. Murnau.

No interior, o carnaval agita o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, que também ganha um painel sobre o frevo carnavalesco. Em Araras, o duo Dois a Dois traz grandes clássicos do choro em uma única apresentação.

Confira a seleção completa de destaques abaixo:

Carnaval com oficina e bateria de time de várzea no Museu do Futebol

Onde? Museu do Futebol. Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo.

Quando? Dia 4 de março. Terça-feira, 16h (oficina).

No feriado de Carnaval, o Museu do Futebol promove a Super Terça de Carnaval, com horário estendido até às 21h, entrada gratuita e programação especial. Além das exposições atualmente em cartaz no Museu, o espaço recebe integrantes da bateria do time de futebol de várzea Santa Amélia, da zona sul da capital, para uma oficina, seguida de apresentação da bateria.

Bloquinho Gente Miúda e oficina na Biblioteca Parque Villa-Lobos

Onde? Biblioteca Parque Villa Lobos. Av. Queiroz Filho, 1205 – Alto de Pinheiros, São Paulo.

Quando? Dia 1º de março. Sábado, 14h (oficina) e 16h (bloco de Carnaval).

Neste sábado de carnaval, a diversão é garantida para a criançada na Biblioteca Parque Villa Lobos. As crianças a partir de 7 anos podem participar da oficina de adereços e máscaras de Carnaval da Cia. Crialudis e, na sequência, curtir com o bloquinho Gente Miúda.

Oficina de tintas naturais no Museu Catavento

Onde? Museu Catavento. Avenida Mercúrio, s/n, Parque Dom Pedro II, s/n, São Paulo.

Quando? Dia 2 de março. Domingo, 11h e 14h.

Neste sábado, o Museu Catavento promove a Oficina de Tintas Naturais: Edição Carnaval. O intuito é experimentar a prática da pintura, a partir de itens naturais como temperos, desta vez, com o tema do Carnaval.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Oficina de máscaras para o Carnaval no Museu de Arte Sacra

Onde? Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo.

Quando? Dia 1º de março. Sábado, 11h e 14h.

Neste sábado, o Museu de Arte Sacra promove oficina de máscaras para o Carnaval, contextualizando a prática como forma de expressão nas mais diversas festividades.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Carnabrasa na Fábrica de Cultura Brasilândia

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia. Av. General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia, São Paulo.

Quando? Dia 7 de março. Sexta-feira, às 14h.

Em ritmo de Carnaval, a Fábrica de Cultura Brasilândia promove uma série de atividades como oficinas de confecção de instrumentos, personalização de máscaras, dança, karaokê, sarau e um mini desfile pela biblioteca.

Obra de Fassbinder é adaptada no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo.

Quando? De 7 a 30 de março. Sexta e sábado, às 20h. Domingo, às 16h.

Clássico do cinema novo alemão, “As Lágrimas Amargas de Petra von Kant” (1972), de Rainer W. Fassbinder, inspirado na peça escrita pelo próprio cineasta, ganha montagem no Teatro Sérgio Cardoso. Com direção de Bete Coelho, também protagonista do espetáculo, e Gabriel Fernandes, a obra tem elenco composto apenas por mulheres.

R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Classificação: 14 anos.

Mais informações .

Mostra de Cinema Brasil-Alemanha tem ensaio aberto com orquestra

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo

Quando? Dias 6, 7, 11 e 12 de março. Terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 19h.

Como aquecimento para a primeira Mostra de Cinema Brasil-Alemanha, o Theatro São Pedro promove ensaios abertos da Orquestra do Theatro São Pedro, que fará o acompanhamento ao vivo de diversos filmes alemães e brasileiros, com récitas a partir do dia 13. Antecedendo essa programação, serão quatro ensaios abertos e gratuitos: “Ganga Bruta” (dia 6), “Nosferatu” (dia 7), “As Aventuras do Príncipe Achmed” (dia 11) e “O Tempo e o Vento” (dia 12).

Carnaval no Museu Casa de Portinari

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski.

Quando? De 1º a 4 de março. Segunda, terça, sábado e domingo, das 9h às 18h.

Ao longo de todo o Carnaval, o Museu Casa de Portinari promove ambientação temática, ao som de marchinhas e ritmos carnavalescos. Os visitantes também podem interagir com o painel “O Frevo Carnavalesco de Portinari”, que traz curiosidades sobre o frevo e sobre o artista.

Duo Dois a Dois apresenta choro em Araras

Onde? Teatro Estadual de Araras. Av. Dona Renata, 4901 – Centro, Araras.

Quando? Dia 7 de março. Sexta-feira, às 20h.

Em única apresentação, o duo Dois a Dois resgata o tom intimista da música de câmara com choro no Teatro Estadual de Araras. Com o show ‘Aos Nossos’, a dupla homenageia grandes clássicos e compositores que os influenciaram.

Entrada Gratuita (Retirar ingressos 1h antes do espetáculo)

Classificação: Livre.

Mais informações .

MIS promove curso para preparação de projetos no Audiovisual

Onde? Museu da Imagem e do Som – MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, São Paulo.

Quando? De 10 a 13 de março.De segunda a quinta-feira, 19h.

Uma das maiores dificuldades de realizar um projeto audiovisual é conseguir viabilizar financeiramente a produção. Pensando nisso, o Museu da Imagem e do Som promove o curso “Como Preparar E Vender Projetos: Estratégias Para O Mercado Audiovisual”, com foco em adequar projetos de boas ideias para a venda no mercado, e o estudo de caso do filme “B.O. – Um filme de baixo orçamento sobre um filme de baixo orçamento”.